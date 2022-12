Kartik Aaryan révèle enfin la vérité derrière ses prétendues relations avec les beautés de Bollywood [Exclusive interview]

Kartik Aaryan, le célibataire éligible le plus chaud de la ville de Tinsel, a été lié à presque toutes les beautés de Bollywood, directement d’Ananya Panday, Janhvi Kapoor, Sara Ali Khan et plus encore. Alors que le dernier en date, il était lié à la cousine de Hrithik Roshan, Pashmina Roshan, et les rapports récents suggèrent qu’ils se sont séparés. Alors que Kartik est extrêmement concentré sur sa carrière, car après une longue période, il a obtenu le succès souhaité. Comme en ce moment, il reçoit à nouveau tout l’amour et l’appréciation pour sa dernière sortie Freddy.

Kartik Aaryan se rapproche de près et personnellement dans une conversation exclusive avec BollywoodLife et aborde les rumeurs de relation avec les divas de Bollywood.

BollywoodLife est entré en contact avec Kartik Aaryan et a parlé exclusivement de son succès, des rumeurs de relations et plus encore. S’adressant aux rumeurs selon lesquelles il ferait la queue avec presque toutes les beautés de Bollywood, il a déclaré : ” Parfois, je ne sais vraiment pas quoi dire, oui avant j’étais affecté, mais pas maintenant. Tout ce qui m’inquiète, c’est que ces rumeurs ne gâcher leur amitié avec eux.”

Le Bhool Bhulaiyaa 2 a en outre ajouté sa surprise sur les rumeurs de ses relations et a déclaré: “Je ne comprends pas d’où viennent ces histoires car il n’y a aucune vérité du tout, aucune base, je veux dire étiez-vous au restaurant avec moi, ou partout où vous écrivez avec tant d’assurance”. Kartik est entré et a dit qu’ils devraient commencer à écrire des scénarios parce que ce sont toutes des histoires fictives. Kartik Aaryan est actuellement la star la plus bancable et il aime prendre des risques dans sa carrière et cela en valait la peine. Il sera ensuite vu avec Kiara Advani dans Satya Prem et les fans attendent avec impatience de les voir ensemble après avoir vu leur chimie crépitante dans leur film à succès Bhool Bhulaiyaa 2.