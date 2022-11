Kartik Aaryan retrouve le réalisateur Luv Ranjan pour Pyaar Ka Punchnama 3 ? Voici ce que nous savons

S’il y en a un acteur bollywoodien dont la carrière se déroule bien après la pandémie, après avoir non seulement émergé indemne du ridicule Boycottez Bollywood fiasco, mais aussi avoir dépassé plusieurs de ses contemporains, alors ça va être Kartik Aaryan. Non seulement l’un des trois seuls films à franchir 150 crore net pour Bollywood cette année au moyen de Bhool Bhullaiyaa 2, mais il y a aussi un véritable intérêt parmi les masses (pas seulement dans l’industrie) pour ces films à venir, dont la plupart ont vraiment l’air bien. Et maintenant, le long parlé et tant attendu Pyaar Ka Punchnama 3 pourrait s’y ajouter Nouveaux Films liste de lui.

Kartik Aaryan-Luv Ranjan réunis pour Pyaar Ka Punchnama 3

Selon un rapport du site Web d’actualités sur le divertissement Pinkvilla, la troisième partie du hit Pyaar Ka Punchnama franchise pourrait enfin démarrer. Une source a déclaré au portail que le directeur Luv Ranjanla star principale Kartik Aaryan et les producteurs Abhishek Pathak et Kumar Mangat Pathak sont désireux de faire équipe pour la troisième entrée, car une idée a peut-être finalement été trouvée, après que le quatuor ait joué avec plusieurs idées au cours des deux dernières années. Eh bien, c’est sûr d’enthousiasmer Les fans de Kartik Aaryan pas de fin comme aussi les fans de la série Pyaar Ka Punchnama dont il n’y a pas de pénurie non plus, compte tenu de la suite culte des deux premiers films.

Quand commencera Pyaar Ka Punchnama 3 ?

Ledit rapport indique en outre que le scénariste-réalisateur Luv Ranjan plongera tête baissée dans le scénario de Pyaar Ka Punchnama 3 au moment où il terminera son film sans titre en cours avec Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor. Soit dit en passant, Kartik Aaryan aurait fait une apparition dans le film. Le mot est que le script prendra un certain temps à se développer même si l’idée a apparemment été verrouillée car personne ne veut précipiter les choses et ternir l’héritage de la franchise.