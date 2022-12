Kartik Aaryan rencontre le joueur de cricket Yastika Bhatia à Vadodara ; Jemimah Rodrigues ironise, “quel grand moment pour lui”

L’acteur Kartik Aaryan a récemment rencontré la joueuse de cricket indienne Yastika Bhatia et sa famille. Yastika, qui joue pour l’équipe nationale, a posté une photo avec l’acteur du Gujarat. L’acteur tourne sa prochaine comédie romantique Satyaprem Ki Katha dans l’État. La photo a suscité les éloges des fans de Kartik et de Yastika, mais ce qui a attiré l’attention de beaucoup, c’est un commentaire ironique de la coéquipière de Yastika, Jemimah Rodrigues.

S’adressant à Instagram, Yastika a posté une photo où elle a posé avec Kartik aux côtés de ses parents. L’acteur portait un t-shirt décontracté et un jean sur la photo tandis que Yastika a opté pour une veste blanche sur un haut de couleur claire. Elle a géolocalisé la photo du palais Laxmi Vilas, à Vadodara. Kartik a tourné Satyaprem Ki Katha dans diverses parties du Gujarat au cours des dernières semaines. Yastika n’a pas ajouté de légende au message, mais a simplement ajouté un emoji en forme de cœur.





Réagissant à la photo, le joueur de cricket indien et coéquipier de Yastika, Jemimah Rodrigues, a écrit en plaisantant : “Wow, quel grand moment pour Kartik.” Un fan de Yastika a écrit: «Charmant. Kartik avec nos propres célébrités. Un autre a commenté : « Ouah ! Deux superstars dans un cadre. Yastika, 22 ans, est originaire de Vadodara. Depuis ses débuts avec l’Inde l’année dernière, la frappeuse de rang intermédiaire a disputé 28 matchs internationaux pour le pays dans différents formats avec un succès mitigé.

Kartik a connu une année fructueuse en 2022. Il a commencé avec un film extrêmement réussi dans Bhool Bhulaiyaa 2, qui a rapporté Rs 265 crore au box-office et reste l’un des films hindi les plus rentables de l’année. L’acteur enchaîne avec Freddy, un thriller psychologique où il est apprécié pour sa performance et prend 14 kg pour ressembler à un dentiste. Il a actuellement deux films alignés – la comédie romantique Satyaprem Ki Katha et l’artiste masala Shehzada. Les deux sortiront en 2023.