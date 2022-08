Kartik Aaryan remporte Internet pour son geste envers un jeune garçon, les internautes l’appellent “l’âme humble”

Kartik Aaryan est actuellement l’une des stars les plus rentables de Bollywood. Les records établis par son dernier film Bhool Bhulaiyaa 2 sont toujours intouchables et incassables. Kartik bénéficie d’un énorme nombre de fans fidèles, et la raison derrière cela est sa compassion envers eux. Kartik accueille toujours ses fans, et quelle que soit la situation ou l’environnement, il reconnaît les demandes des fans.

Récemment, Kartik a été repéré au bureau de Sajid Nadiadwala. En quittant les lieux, l’acteur s’est fait assaillir par un troupeau de fans. Cependant, Aaryan les a accueillis et a posé pour eux. Un petit garçon essayait d’obtenir un selfie avec lui, mais il n’obtenait pas un cadre approprié en raison des différences de hauteur. Le garçon lui a demandé et Kartik s’est tenu calmement pendant un moment et a cliqué sur un selfie avec lui.

Dès que la vidéo a fait surface, elle est devenue virale en un rien de temps. Les internautes ont apprécié le geste de Kartik et l’ont félicité. Un utilisateur a écrit : “Acha lagta h jab ye celebrity kuch aisa kerte hai.” Un autre utilisateur a écrit : “Ye ladka gwalior ka naam roshan kar raha hai.” L’un des utilisateurs a affirmé : “Humble et terre-à-terre”. Un internaute a ajouté : “Tu es tellement humble. Personne koki… @kartikaaryan remercie @viralbhayani pour cette vidéo.”

Côté travail, Kartik sera ensuite vu dans Shehzada de Rohit Dhawan. Dimanche dernier, Kartik a révélé qu’il avait enfin tourné un point culminant épique du prochain film qui sortira le 10 février 2023. S’adressant à ses réseaux sociaux, Kartik Aaryan a partagé : “Un insomniaque comme moi a dormi pendant dix heures après le point culminant épique que nous tourné pour #Shehzada rempli d’action que j’ai fait pour la première fois L’un des plus difficiles, mouvementé et encore une nouvelle zone pour moi. J’ai hâte que vous le voyiez # 10 février 2023 Meri sabse .” Ses autres projets incluent Freddy, Captain India, Satya Prem Ki Katha de Sajid Nadiadwala et Untitled Next de Kabir Khan.