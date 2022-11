Kartik Aaryan rejoint Akshay Kumar, la franchise de comédie vedette de Suniel Shetty, confirme Paresh Rawal

Kartik Aaryan a le vent en poupe. Après avoir donné le méga-blockbuster Bhool Bhulaiyaa 2, le baba Rooh est prêt à séduire son public en se lançant dans une autre franchise de comédie à succès, Hera Pheri.

Oui, Kartik fera partie du très attendu Hera Pheri 3, et son ajout a été confirmé par Baburao Ganpatrao Apte lui-même. Sur son Twitter, Paresh Rawal a répondu à son disciple qui lui a demandé : “@SirPareshRawal monsieur est-il vrai que kartik aryan fait Hera Pheri 3 ?” l’acteur vétéran lui a répondu en disant : “Oui, c’est vrai.”

Consulter la confirmation



@SirPareshRawal Monsieur

est-il vrai que

kartik aryan fait Hera Pheri 3 ?? — AKKI (@itsmeakki09) 11 novembre 2022





Oui c’est vrai . https://t.co/JtdI4Yp2nb – Paresh Rawal (@SirPareshRawal) 11 novembre 2022

Bien que Paresh ait confirmé sa présence, on ne sait pas s’il sera un acteur supplémentaire du film ou s’il remplacera l’un des acteurs du trio original. Hera Pheri 3 sera la suite directe de Phir Hera Pheri (2005), et ce sera le troisième volet de la franchise de comédie classique qui a commencé avec Hera Pheri (2000).

Plus tôt, il y avait quelques reportages dans les médias selon lesquels Akshay Kumar avait rencontré le producteur Firoz Nadiadwala, et il reprendrait ses personnages emblématiques Guru Gulab Khatri, Raju et Rajeev avec les suites d’Awara Pagal Deewana, Hera Pheri 3 et Welcome respectivement. Cette révélation surprendra grandement les cinéphiles et les fans de la franchise comique.

Selon l’expert commercial Sumit Kadel, Kartik est le choix parfait pour la franchise, et il ajoutera plus de valeur au film. Sur son Twitter, Sumit a écrit : “J’entendais depuis longtemps que #KartikAaryan ferait progresser la franchise #HeraPheri… Maintenant, Paresh Ji a confirmé que Kartik était à bord pour #HeraPheri3… étant donné le bilan exceptionnel de @ TheAaryanKartik – il est le bon acteur pour cette franchise emblématique.”

Ce sera la deuxième fois que Kartik jouera dans un film dirigé par Akshay. Plus tôt, Aaryan a remplacé Kumar dans Bhool Bhulaiyaa 2 d’Anees Bazmee, et il est devenu l’un des plus gros succès de 2022.