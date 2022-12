Kartik Aaryan regarde un film avec son animal de compagnie Katori, une adorable photo devient virale

Freddy, avec Kartik Aaryan, a reçu des critiques positives de la part des fans alors qu’il atteint OTT. Kartik a récemment mis en ligne un doux selfie de son chien de compagnie Katori regardant directement dans l’objectif.

Il a légendé la photo comme. “La célébration de Katori avant l’anniversaire commence en regardant #Freddy sur @disneyplushotstar”

Pour les non-initiés, Alaya F se prélasse actuellement du succès de sa sortie la plus attendue Freddy. Après avoir été appréciée par le public pour son personnage de Kainaaz dans le film, l’actrice de Jawaani Jaaneman a publié vendredi une note de remerciement.

S’adressant à Instagram, Alaya a laissé tomber quelques photos du film avec une légende, “Merci pour l’amour et la reconnaissance !! #FreddyDay. Il pleut des critiques ! #Freddy la fièvre a pris le dessus !”

S’adressant aux médias sociaux, Kartik Aaryan a remercié tout le monde, c’est-à-dire le «Janta Janardan» en écrivant «On Cloud Nine Right Now !! Heureux de la réponse énorme du Janta Janardan et de toutes les critiques de #Freddy. Ce n’est pas vendredi, c’est #FreddyDay “et a ajouté un emoji au cœur noir.”

Dirigé par Shashanka Ghosh, le film est un thriller romantique qui met en scène Kartik dans un avatar jamais vu. Dans Freddy Kartik, le dentiste solitaire, naïf, nerveux, honnête, introverti et timide parmi de nombreuses autres qualités du personnage de l’acteur. Il a été vu en train de soigner des patients dans une clinique pendant la journée. La nuit, il se transforme en meurtrier en traînant un corps dans une forêt.

Après avoir fait ses débuts à succès avec Jawaani Jaaneman avec Saif Ali Khan à côté d’elle en tête. Outre Freddy, Alaya F sera également vue dans le prochain SRI du producteur Bhushan Kumar avec l’acteur Rajkummar Rao qui est un biopic sur Srikant Bholla.S

Il sera également vu dans U Turn et Almost Pyaar avec DJ Mohabbat qui a récemment eu sa première mondiale au Festival international du film de Marrakech.





