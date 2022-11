Kartik Aaryan reçoit un doux souhait d’anniversaire de sa prétendue ex-petite amie Sara Ali Khan

Bien que Kartik Aaryan et Sara Ali Khan n’aient jamais directement reconnu leur relation, les deux se sont en effet sortis ensemble lors du tournage de Love Aaj Kal, comme l’a révélé Karan Johar sur Koffee With Karan 7. Après la performance ratée du film, le duo s’est séparé et resté à l’écart. Mais il semble que les deux soient devenus cordiaux l’un avec l’autre alors que Sara a écrit une douce note d’anniversaire pour Kartik alors qu’il a eu 32 ans aujourd’hui.

Aux petites heures du mardi matin, Kartik a donné un aperçu de sa fête d’anniversaire à ses fans. Il a partagé quelques clichés sur Instagram où il a été vu posant avec son gâteau d’anniversaire et ses parents et son chien de compagnie. “À chaque naissance, j’aimerais naître en tant que votre koki. Merci pour la douce surprise d’anniversaire maman-papa, Katori n Kiki”, a-t-il écrit.

Sara a partagé la publication de Kartik sur ses histoires Instagram et a écrit : “Joyeux anniversaire @kartikaaryan. J’espère que cette année est tout ce que vous espériez et que tous vos rêves continueront à se réaliser”, suivi d’un autocollant “Joyeux anniversaire”. Son message a laissé les fans s’enraciner pour SarTik car ils ont adoré leur appariement à l’écran.

Kartik et Sara se sont croisés après que cette dernière a avoué avoir le béguin pour Kartik sur Koffee With Karan en 2018. Elle avait également déclaré qu’elle aimerait aller à un café avec lui et Kartik lui avait rendu la pareille. Après leur rupture, le duo est devenu cordial après une longue période et a été aperçu en train d’échanger des plaisanteries à plusieurs reprises.

Pendant ce temps, des informations circulent selon lesquelles Sara sort actuellement avec le joueur de cricket Shubman Gill. Les deux ont été aperçus ensemble lors de leurs dîners secrets à plusieurs reprises. Récemment, lorsque Shubman a été interrogé sur ses rumeurs de relation avec Sara, il a répondu avec effronterie à la question en disant: “Peut-être, ou peut-être pas.” Ses déclarations ont ajouté de l’huile sur le feu.