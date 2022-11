Kartik Aaryan reçoit un cadeau d’anniversaire surprise de la part de sa famille, Kriti Sanon fait allusion à l’affiche de Shehzada

Kartik Aaryan a eu 33 ans et l’acteur a reçu la meilleure surprise d’anniversaire de sa famille. Rooh Baba de Bollywood a célébré son anniversaire avec sa petite famille composée d’une maman, d’un papa, d’une soeur Katori et d’un chien Kiki. L’acteur a laissé tomber deux photos des célébrations et a même écrit une note sincère pour ses parents.

Sur son Instagram, Kartik a partagé les photos avec la légende : “À chaque naissance, j’aimerais naître comme ton koki. Merci pour la douce surprise d’anniversaire maman-papa, Katori n Kiki.”

Voici les photos





Les photos sont devenues virales instantanément et plusieurs membres de Bollywood ont souhaité son anniversaire à l’étoile Bhool Bhulaiyaa 2. Parmi eux, le commentaire de Kriti Sanon nous a intrigués, la co-vedette de Shehzada de Kartik a écrit : “Happiesttt Birthday Buntoooo j’ai le meilleur cadeau pour toi… reste à l’écoute !” Cette allusion au lancement de l’affiche ou du teaser de leur prochain artiste. Puisque le film sortira en février 2023, le teaser semble lointain, mais l’affiche est certainement possible.