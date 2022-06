Kartik Aaryan reçoit la première McLaren GT indienne en cadeau de Bhushan Kumar après le succès de Bhool Bhulaiyaa 2

Kartik Aaryan a surfé très haut sur la vague du box-office et est maintenant prêt à piloter sa nouvelle voiture de sport chic qui lui a été offerte par son producteur de Bhool Bhulaiyaa 2, Bhushan Kumar. La GT, une McLaren Orange chic, est la première voiture de ce type à être livrée en Inde, tout comme la livraison unique de Kartik du blockbuster de l’année.

Kartik avait l’air super décontracté avec sa nouvelle voiture de sport orange chic, vêtu d’un sweat-shirt gris et d’un jean bleu avec des chaussures noires. Il a partagé sur ses réseaux sociaux : “Chinois khaane ke liye nayi cadeau de table mil gayi… Mehnat ka phal meetha hota hai suna tha..Itna bada hoga nahi pata tha. La 1ère McLaren Gt indienne… Agla cadeau Jet privé monsieur. #Gratitude.”

Voici le poste







La jeune superstar aime toujours autant les voitures et la conduite, car on le voit souvent se rendre à ses tournages et à l’aéroport et ne l’était pas et son choix de voitures a toujours été quelque chose de cool et de différent comme sa Lamborghini et la Mini Cooper qu’il a offerte à son maman. Ça va être excitant de le voir dans sa nouvelle monture maintenant.

De Sonu Ke Titu Ki Sweety au blockbuster de l’année, Bhool Bhulaiyaa 2, T-Series et Kartik Aaryan ont offert au public certains des plus grands succès et sont tous prêts à s’unir pour Shehzada également. Célébrant le succès historique de leur dernier, Bhushan a offert la voiture à Kartik en signe d’appréciation et de gratitude.

Il a déclaré à un grand quotidien : « L’énergie dynamique et vive de Kartik Aaryan est contagieuse. projet est louable, cette voiture de sport est un gage d’appréciation pour son travail acharné et son courage. Nous lui inculquons confiance et nous visons à renforcer cette collaboration à l’avenir.

Avec Bhool Bhulaiyaa 2 occupé à reprendre OTT avec le box-office, Kartik a également Shehzada, Captain India, Freddy et Sajid Nadiadwala sans titre dans son cagnotte.