Kartik Aaryan quitte Goodbye Freddy, soutenu par Shah Rukh Khan, les tendances sont fortes sur Twitter ! | Nouvelles des gens

New Delhi: l’acteur de Bollywood Kartik Aaryan a été très tendance sur les réseaux sociaux et la raison semble plutôt étrange. Après sa sortie choquante de « Dostana 2 » de Karan Johar, des rapports sur son départ de Goodbye Freddy, soutenus par Red Chillies de Shah Rukh Khan, ont fait surface en ligne.

Selon le rapport du Times of India, Kartik Aaryan a volontairement fait une sortie de la production de SRK et a même retourné le montant de la signature. Les différences créatives de l’acteur liées au scénario auraient conduit à la sortie définitive de la star de cette entreprise.

Le film est dirigé par Ajay Bahl. L’acteur avait apparemment des réserves concernant le casting du rôle principal féminin, car il pensait que Katrina Kaif lui semblerait plus âgée.

Red Chillies n’a pas encore confirmé la nouvelle et n’a fait aucune déclaration officielle.

Auparavant, Kartik Aaryan avait été remplacé dans le « Dostana 2 » de KJo. Le film a été annoncé en 2019 par Karan Johar. Le film met en vedette Janhvi Kapoor dans le rôle principal avec le débutant Laksh Lalwani et Kartik.

Le film de comédie romantique est réalisé par Collin D’Cunha et produit par Hiroo Yash Johar, Karan Johar et Apoorva Mehta sous Dharma Productions. Il s’agit d’une suite de la sortie de 2008 » Dostana » avec Priyanka Chopra, Abhishek Bachchan et John Abraham.

Kartik Aaryan a gardé un silence stoïque sur la question et n’a pas parlé de sa sortie sans cérémonie.