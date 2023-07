Kartik Aaryan publie un message crypté sur Instagram, les fans disent « C’est Aashiqui 3 »

Kartik Aaryan a commencé 2023 sur une mauvaise note, suite à la sous-performance de Shehzaada. Mais le jeune et talentueux acteur de Bollywood n’a pas tardé à rebondir plus fort avec Satyaprem Ki Katha. Avec la majorité de ses films récoltant des critiques élogieuses et rapportant beaucoup d’argent, Kartik Aaryan n’a qu’une idée en tête : s’épanouir davantage dans sa carrière. Au milieu de tout cela, le joueur de 32 ans a laissé tomber une photo de lui-même sur Instagram, beau comme toujours. Mais c’est sa légende énigmatique qui a attiré l’attention des fans aux yeux d’aigle.

Kartik Aaryan laisse tomber un message énigmatique

Sur la photo, Kartik Aaryan a enfilé une chemise noire à petites découpes, laissant ses manches ouvertes. L’acteur a jeté un regard perçant, regardant directement la caméra, marchant droit dans nos cœurs. Il a pris une pose désinvolte, assis sur une chaise, arborant un sourire subtil. La mystérieuse légende de Kartik disait : « Vous cherchez mon prochain film romantique. Koi hai ? » La légende pourrait être une indication pas si évidente de son prochain projet, vraisemblablement Aashiqui 3, présenté comme un drame romantique.

Les fans réagissent au message de Kartik Aaryan

Quelques instants après que la photo a fait surface sur Internet, les fans n’ont pas tardé à y réagir. Tandis que certains jaillissaient des expressions adorables de Kartik Aaryan, d’autres semblaient convaincus qu’il envoyait des indices pour son prochain film, Aashiqui 3. « C’est Aashiqui 3, n’est-ce pas? » deviné un utilisateur. « En attendant Aashiqui 3 » a plaisanté un autre. « J’attends avec impatience Aashiqui 3 » est venu une autre remarque. « Le aaunga ek aur hit (apportera un autre hit) » a lu un autre commentaire d’un fan.

Aashiqui 3 rôle féminin

L’année dernière, en septembre, Kartik Aaryan a annoncé qu’il faisait partie d’Aashiqui 3, le troisième segment acclamé par la critique du film Aashiqui de 1990 et du film Aashiqui 2 de 2013. Alors qu’Aashiqui mettait en vedette Rahul Roy et Anu Aggarwal, les acteurs d’Aashiqui 2 étaient Aditya. Roy Kapoor et Shraddha Kapoor. On ne sait pas grand-chose sur Aashiqui 3, sauf qu’il est réalisé par Anurag Basu. Auparavant, Jennifer Winget était supposée faire partie d’Aashiqui 3. Mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune confirmation concernant l’actrice principale du film.

À propos d’Aashiqui 3

Selon certaines informations, Aashiqui 3 sera produit par Mukesh Bhatt et Bhushan Kumar, tandis que la bande originale du film, pour laquelle la franchise Aashiqui est surtout connue, sera interprétée par Jeet Gannguli, Mithoon et Ankit Tiwari.