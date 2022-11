Kartik Aaryan présente son obsession “Kainaaz” et dévoile une nouvelle affiche

Mercredi, Kartik Aaryan a présenté à ses fans son obsession Kainaaz dans son prochain thriller policier Freddy. Il est allé sur Instagram et a dévoilé son obsession dans le film. Partageant le regard, il a écrit : “Meet Freddy’s Obsession – Kainaaz alayaf.”





Comme le teaser présentait Kartik comme le dentiste solitaire, naïf, nerveux, honnête, introverti et timide parmi de nombreuses autres qualités du personnage de l’acteur. On le voit soigner des patients dans une clinique pendant la journée. La nuit, il se transforme en meurtrier en traînant un corps dans une forêt. Dans cette affiche monochrome, Alaya F semble être sa nouvelle cible.

La moitié du visage d’Alaya est révélée dans l’affiche. Kartik a été vu portant un regard intense avec une tache de sang sur la main. D’un autre côté, Alaya a l’air effrayée et choquée. Récemment, le thriller policier Freddy a sorti sa première chanson sur YouTube.

Intitulé Kaala Jaadu, le morceau est accompagné d’un clip vidéo bien chorégraphié mettant en vedette Kartik vêtu d’un smoking entouré d’un certain nombre de filles masquées en robes noiresPartageant plus de détails sur son personnage compliqué, Kartik a déclaré: “Freddy était un scénario et un personnage complexes, la préparation du rôle devait aussi être faite physiquement et mentalement. Le personnage m’a aidé à explorer une autre facette de mon métier et m’a encouragé à défier mes capacités à chaque étape en tant qu’acteur. La première fois, j’ai eu l’occasion d’explorer le côté obscur de moi. Je suis heureux de faire partie de Freddy et excité de voir la réaction du public pour le film.

Lisez aussi: Aucune vérité derrière les rumeurs de rencontres Kartik Aaryan-Pashmina Roshan, confirment les sources

Alaya a déclaré: “J’étais très excité de faire partie de Freddy dès que j’ai entendu l’histoire. Kainaaz était un personnage difficile pour moi, j’ai dû apprendre et désapprendre beaucoup de choses pour entrer dans le personnage. Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité ! Cela m’a aidé à élargir mes horizons et m’a également permis d’explorer une toute nouvelle facette de moi-même. Avec Kartik, Shashanka Sir et tous les autres membres de l’équipe, je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure expérience ! » Barré par Shashanka Ghosh, Freddy sortira le 2 décembre sur Disney+ Hotstar.