Kartik Aaryan prend 14 kg pour Freddy, ses photos de transformation à couper le souffle deviennent virales

Kartik Aaryan, un acteur, a dû prendre du poids supplémentaire pour son rôle de dentiste dans son prochain film Freddy. Selon les rumeurs, il a pris 14 kg pour le film, qui met également en vedette Alaya F.

Jeudi, Kartik s’est rendu sur Instagram et a partagé que sa transformation avait nécessité “des efforts physiques et des nuits blanches”





“C’est l’histoire d’origine de #Freddy qui m’a mis sous beaucoup de tension physique et de nuits blanches. Il arrive rarement de telles opportunités où nous pouvons montrer un côté complètement différent et Freddy est ce personnage”, a-t-il écrit sur Instagram.

Afin de représenter son personnage dans le film, Kartik a également publié un collage de ses photos de la période au cours de laquelle il était physiquement apte à celle au cours de laquelle il a pris du poids. Beaucoup de gens apprécient le travail que Kartik a mis à jouer le rôle.

“Quelle transformation. Méthode agissant sur le point”, a commenté un utilisateur des médias sociaux.

“Le dévouement au niveau supérieur. Félicitations”, a écrit un internaute. Partageant plus de détails sur son personnage compliqué, Kartik a déclaré: “Freddy était un scénario et un personnage complexes, la préparation du rôle devait également être faite physiquement et mentalement. Le personnage m’a aidé à explorer une autre facette de mon métier et m’a encouragé à défier mes capacités à chaque étape en tant qu’acteur. La première fois, j’ai eu l’occasion d’explorer le côté obscur de moi.

Je suis heureux de faire partie de Freddy et ravi de voir la réaction du public pour le film. “Barré par Shashanka Ghosh, Freddy sortira le 2 décembre sur Disney+ Hotstar.

(Entrée de l’ANI)