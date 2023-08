Kartik Aaryan partage un premier regard intense sur le film de Kabir Khan et se dit « fier de jouer un vrai héros »

Kartik Aaryan impressionne les fans en partageant le premier regard intense du réalisateur Chandu Champion de Kabir Khan.

Kartik Aaryan, qui est actuellement en train de tourner pour son prochain film Chandu Champion, a partagé son premier aperçu du réalisateur de Kabir Khan et a écrit une note sincère sur les réseaux sociaux. L’acteur a laissé les fans stupéfaits par son regard intense sur l’affiche.

Mardi, Kartik Aaryan s’est rendu sur son Instagram et a partagé le premier aperçu de son prochain drame sportif intitulé Chandu Champion. L’acteur a partagé une affiche intense montrant son visage meurtri et il a été vu portant une veste avec l’Inde écrite dessus. L’acteur a également écrit une note exprimant son bonheur de jouer le rôle et a écrit: « Quand INDIA est écrit sur votre poitrine, c’est un sentiment différent. Fier de jouer un vrai héros, un homme qui refuse d’abandonner #ChanduChampion #FirstLook End of Schedule 1 #Londres. L’acteur a également annoncé qu’il avait mis fin au calendrier de tournage à Londres.





Les internautes ont également partagé leur enthousiasme pour le film et ont loué le look de l’acteur de Kartik Aaryan. L’un des commentaires disait: « Votre prochaine performance en tant que champion Chandu va certainement nous rendre tous fiers. » Un autre fan a complimenté la nouvelle coupe de cheveux de l’acteur et a écrit : « La coupe de cheveux te va plus sexy. » Un autre a commenté, « woah c’est tellement incroyable. » Un autre fan a commenté, « putain, le look intense rend tout cela digne. »

Plus tôt, une source proche du développement a déclaré que Kartik Aaryan avait filmé les scènes sous-marines du film à Londres alors qu’il souffrait d’une fièvre de 104 degrés et avait refusé d’arrêter le tournage. Barré par Kabir Khan, Chandu Champion qui est basé sur l’histoire vraie d’un sportif. Le film marque la première association de Kartik avec Kabir Khan et la seconde avec Nadiadwala Grandson Entertainment. Annonçant le titre du film, Kartik s’est rendu sur son Instagram et a écrit : « Chandu Nahi. Champion Hai Main. Chandu Champion le 14 juin 2024 (sic). »

Lire Kartik Aaryan s’ouvre sur son éviction de Dostana 2 de Karan Johar, dit « Je suis très gourmand… »