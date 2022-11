Kartik Aaryan partage un aperçu de Shehzada le jour de son anniversaire ; les internautes établissent de fortes comparaisons avec la vedette d’Allu Arjun, Ala Vaikuntapurramuloo [View Tweets]

Kartik Aaryan fête son anniversaire aujourd’hui. La Bhool Bhulaiyaa 2 l’acteur devient beau à 32 ans ! Kartik a fait fureur dans l’industrie ces jours-ci et a gagné les cœurs avec ses scripts et ses talents d’acteur. Kartik a de quoi divertir ses fans et les masses. Le jour de son anniversaire aujourd’hui, le beau gosse a partagé un teaser de son prochain dans le pipeline, Shehzada. Le petit aperçu a créé une énorme tempête sur Internet en ce moment. Les internautes ont établi des comparaisons entre Kartik et Allu Arjun.

Kartik Aaryan partage le teaser de Shehzada

Kartik Aaryan est à la mode dans Entertainment News, comme c’est le cas depuis son anniversaire. Et maintenant, alors qu’il partageait le teaser de Shehzada, le battage médiatique a augmenté. Eh bien, les fans attendent avec impatience la programmation de Kartik Aaryan depuis qu’il s’est avéré être une star bancable avec ses films et son contenu. Cette fois, il apparaît dans une adaptation en hindi de la vedette d’Allu Arjun, Ala Vaikunthapurramuloo.

En parlant du teaser de Shehzada, Kartik Aaryan joue Bantu dans le film. Il est vu dans un avatar très cool. Il a beaucoup de swag en lui et semble très jovial même lorsqu’il donne des coups de pied aux hommes de main. Le teaser regorge de cascades et de séquences d’action. Kartik est vraiment bon en eux. Kriti Sanon fait également une apparition dans le teaser. Elle a l’air très jolie et aussi très chaude.

Regardez Kartik Aaryan et Kriti Sanon dans le teaser de Shehzada ici :

Les internautes réagissent au teaser Shehzada de Kartik Aaryan :

Ainsi, les internautes ont regardé le teaser. Alors que les fans de Kartik Aaryan sont satisfaits du teaser, certains pensent que le script n’est pas correct. Certains l’ont appelé une copie image par image de la vedette d’Allu Arjun, Ala Vaikunthapurramuloo. Il y a eu de fortes comparaisons avec Allu Arjun et son film. Découvrez les tweets ici :

L’un des meilleurs cadeaux d’anniversaire et fête pour nous les fans, encore une fois Joyeux anniversaire Kartik Aryan ?? Ummadi Sanjeeva Krishna (@ummadi_krishna) 22 novembre 2022

Wow kA en mode action ne peut pas attendre R (@_ramyareddy_) 22 novembre 2022

Arey wah bday apka hai aur cadeau hume mila ??? bahut zyada intéressant laga, trop bien ??? Bien à toi in shah Allah et encore une fois joyeux anniversaire ? ? ?????? ?????? ?? (@ZaeefiRovida) 22 novembre 2022

Ouah ?? Je ne m’attendais pas à ce que tu sois aussi bon dans un rôle de masse Très bien ??????? (@ibeingsannsz) 22 novembre 2022

#Shehzada a l’air super #KartikAaryan est sur un rouleau l’homme sa carrière est en hausse comme le feu ???????????? SRK Mjolnir (@SrkMjolnir) 22 novembre 2022

les bollywoodias doivent arrêter de devenir gaga sur un teaser grincer des dents d’un remake du sud vous motivez tous les créateurs à arrêter de faire des originaux#shehzada BANJARA (@malang_aryan) 22 novembre 2022

Ne prend pas en charge les remakes … désolé en tout cas déjà regardé #AlaVaikunthapurramuloo et j’ai adoré. Je ne veux pas gâcher mon expérience et mes souvenirs en regardant M. même expression #KartikAaryan #Shehzada Je suis l’Inde (@imcoolpk) 22 novembre 2022

sans aucun doute @ActorKartikeya est un bon acteur mais c’est très difficile à remplacer @alluarjun #Shehzada #AlluArjun pic.twitter.com/cZEDYpK1QN Mise à jour du streaming (@NARESHD74273315) 22 novembre 2022

Maza nahi aya bro ….. Personne ne peut égaler le Swag d’Allu Arjun ??? #Shehzada #KartikAaryan https://t.co/pndUVq1OjX K.Vijay ? (@Thevijaykant) 22 novembre 2022

Koi kuch bhi keh lo..Picture Hit hai ?? #Shehzada #KartikAaryan KRISHNA SRKian (@SRKianKrishnaa) 22 novembre 2022

. Est #Bollywood vraiment survivre en refaisant des films ? Ne peut voir que les mises à jour régulières des films de remake au cours des 2 dernières semaines. Je ne peux pas croire que les films originaux ne soient pas acceptés par le public. Refus direct pour les remakes. Sortez avec quelque chose de nouveau. #Bholaa est terrible. #Shehzada Sans commentaires Harshith A (@harshithanand17) 22 novembre 2022

#Shehzada Style + Danse + Swag + Action + Acteur = Allu Arjun ??? ? Personne ne peut le battre ? allu ayan 76 (@AlluAyan8) 22 novembre 2022

HONNÊTEMENT VEUX DIRE À #ROHITDHAWAN TOO URA FAB DIRECTOR COZ SANS UN BON RÉALISATEUR IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE UN TEL FILM MAINTENANT QUE DE LA POSITIVITÉ POUR CE PLS ?#Shehzada kartikkadin (@ShreyaR07368347) 22 novembre 2022

IL N’Y A RIEN, @TheAaryanKartik NE PEUT PAS FAIRE ! ACTION, COMÉDIE, ROMANCE, THRILLER, EFFECTIVEMENT LA SUPERSTAR LA PLUS POLYVALENTE DE CETTE GÉNÉRATION !#KartikAaryan #Shehzada #HappyBirthdayKartikAaryan pic.twitter.com/4amCtvmvB5 Sakt ? (@Sakt_9095) 22 novembre 2022

Bro kgf ka remake bhi karlo Veer (@_iamveer) 22 novembre 2022

Ram Charan, Hritik, SRK Har frame me alag lag raha hai ye banda pic.twitter.com/Otx1Gj9bec aynstine ? (@flaatoon) 22 novembre 2022

Bien essayé @TheAaryanKartik frère mais personne ne peut égaler le swAAg d’Allu Arjun pic.twitter.com/PdPvVMueVy Kohli.world18 (@sakethking18) 22 novembre 2022

Oooo!! Aimer cette messe chic? ? tarasutaria.fp (@tarasutaria_fp) 22 novembre 2022

Au moins une scène d’action ko pour copier nahi karte … ?? ? Soyel Rana (@Soyel_off) 22 novembre 2022

Masss Entertainer Loading ? ?????? Shreya de Kriti (@sparkling_kriti) 22 novembre 2022

Entre-temps, dans une interview accordée à Pinkvilla, Kartik Aaryan avait expliqué que Shehzada n’est pas un remake mais une adaptation. Il a dit que le réalisateur Rohit Dhawan avait magnifiquement adapté l’original pour le public hindi. Shehzada sort le 10 février 2023.