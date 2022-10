Kartik Aaryan partage ses projets de Diwali avec ses fans [Watch]

Kartik Aaryan a souvent dit qu’il était fan de ses fans et qu’il s’assurait de ne jamais les décevoir. Il continue de partager des mises à jour importantes de sa vie sur les réseaux sociaux et cette fois, l’acteur a décidé de partager ses projets de Diwali avec ses fans. Il a dit qu’ils allaient faire la puja à la maison et qu’ils seraient occupés à nettoyer la maison. Il a également prévu que ses parents pourraient lui offrir de nouveaux vêtements pour l’occasion. Il fêtera Diwali avec ses parents, ses sœurs et d’autres membres de la famille.