Kartik Aaryan partage la bande-annonce de son court métrage « Silvat »

Au milieu des informations faisant état de son éviction de plusieurs grands films de Bollywood, l’acteur Kartik Aaryan est prêt à séduire ses fans avec son passage dans le court métrage intitulé « Silvat ».

Kartik s’est rendu sur ses réseaux sociaux vendredi 4 juin pour partager un aperçu de sa performance dans le film. « Silvat. Éternellement reconnaissant à @tanuja__chandra madame pour cette expérience incroyable », a-t-il légendé le post.

Pour les inexpérimentés, « Silvat » a déjà été publié dans le cadre du festival Zeal For Unity 2016. Il est maintenant prêt à être diffusé sur la plate-forme OTT, ZEE5. Écrit par Faraz Arif Ansari et réalisé par Tanuja Chandra, le film met l’accent sur «l’amour tacite, sans réponse et non réalisé». Il s’agit d’une femme, Noor (Meher Mistry), dont le mari travaille au Moyen-Orient et ne lui a pas rendu visite depuis des années. Et dans l’attente de son mari, elle tombe amoureuse d’un garçon musulman, Anwar (Kartik).

Kartik aurait tourné pour ‘Silvat’ au cours de ses premières années dans l’industrie cinématographique. La bande-annonce du film tourné a suscité un immense amour de la part de ses fans. L’acteur pakistanais Saba Qamar, qui a joué la femme d’Irrfan Khan dans ‘Hindi Medium’, a commenté : « Khubsurat. Je suis impatient d’y être »

Alors qu’un utilisateur a commenté: « Vous regarder à Silvat est un régal pour nous. Vous êtes un interprète incroyable. Abhi prend la comédie aap ke king the, ab aap agissant ke king ho. @TheAaryanKartik aapki agissant Ka koi jawab Nahin. Silvat Zabardast filme hai. Aur aap à bemisal ho. MEILLEUR ACTEUR de la nouvelle génération.. » Un autre a écrit: « Vous avez littéralement cloué le personnage d’Anwar. »

Kartik a récemment fait la une des journaux en raison d’informations selon lesquelles il aurait été évincé de trois grands projets. Après avoir été lâché par Karan Johar, produit « Dostana 2 », il a été rapporté que l’acteur avait perdu un film produit par Red Chillies Entertainment de Shah Rukh Khan intitulé « Freddie ». Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Kartik avait été évincé d’une production d’Aanand L Rai.

Kartik sera ensuite vu dans « Bhool Bhulaiyaa 2 » d’Aneez Bazmi, qui met également en vedette Kiara Advani et Tabu dans les rôles principaux. Il a également « Dhamaka » de Ram Madhvani en préparation.

(Avec entrée ANI)