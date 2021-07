Kartik Aaryan partage d’adorables photos avec son copain à fourrure | Nouvelles des gens

New Delhi: l’acteur de Bollywood Kartik Aaryan a offert lundi à ses fans des réseaux sociaux d’adorables photos de lui, avec son copain à fourrure.

L’acteur de ‘Pyaar Ka Punchnama 2’ a pris son compte Instagram et a partagé trois photos dans lesquelles il pouvait être vu vêtu d’un sweat à capuche noir tout en prenant une pose douce et en câlinant le chiot à fourrure.

Partageant les images, Kartik a écrit : « Ise koi launch karo » suivi d’un emoji de cœur. Le post a recueilli plus de six lakh likes.

Les fans de la star n’ont pas pu garder leur calme après avoir vu les jolies photos et plusieurs d’entre eux se sont rendus dans la section commentaires du message et l’ont bombardée d’émojis de feu et de cœur. De nombreux fans les ont appelés mignons et adorables.

Pendant ce temps, côté travail, on le verra bientôt dans « Captain India » de Hansal Mehta. Le film revisiterait l’une des opérations de sauvetage les plus réussies de l’histoire indienne.

Avant cela, il avait annoncé ‘Satyanarayan Ki Katha’, dont le titre sera désormais modifié pour ne pas blesser les sentiments. Le film marque sa première collaboration avec Sajid Nadiadwala.

En dehors de cela, Kartik sera également vu dans ‘Bhool Bhulaiyaa 2’ et ‘Dhamaka’. Auparavant, il avait également fait la une des journaux lorsque des informations affirmaient que les créateurs de « Dostana 2 » l’avaient retiré du film.