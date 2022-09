Kartik Aaryan parle de son statut relationnel actuel après sa rupture avec Sara Ali Khan

La relation entre Kartik Aaryan et Sara Ali Khan s’est épanouie après qu’elle a avoué avoir un énorme béguin pour la superstar en herbe de Bollywood. Alors qu’il était récemment dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar, Karan avait même confirmé qu’ils étaient en couple et plus tard, ils se sont séparés. Cependant, les fans sont ravis de les voir ensemble car ils étaient PARFAITEMENT beaux. Alors que leur séparation a brisé de nombreux cœurs, Kartik Aaryan s’est ouvert sur son statut relationnel actuel. Lors de sa dernière conversation avec le Film Companion, l’acteur a été interrogé sur sa relation, ce à quoi il a répondu: Je suis célibataire depuis un an maintenant. Et cela n’a fait que confirmer qu’ils avaient pris de la vitesse il y a un an. Alors que le public présent dans l’interaction n’était pas convaincu par le Bhool Bhulaiyaa 2 avec la réponse, il ne les a convaincus qu’en montrant que le dernier cadran de son appel était sa mère.

Kartik et Sara ont fait un film ensemble Love Aaj Kal 2 barré par Imtiaz Ali et il a misérablement bas au box-office, cependant, leur chimie était aimée par les fans et ils souhaitaient seulement que le couple soit amoureux dans la vraie vie aussi. Mais cela n’est jamais arrivé. La raison de leur séparation n’est pas encore connue, alors que Sara n’était apparemment pas très contente que KJo révèle son statut relationnel avec Kartik. Les ex-tourtereaux ont même été aperçus récemment à une fonction où ils étaient extrêmement cordiaux les uns avec les autres, ce qui montrait que rien n’était aigre entre eux. Alors que récemment, Sara a fait la une des journaux après que sa vidéo avec le joueur de cricket indien avec Shubman Gill lors d’un dîner est devenue virale et que des rumeurs sur leur relation ont éclaté.

Sur le plan professionnel, l’acteur attend son prochain Shehzada avec Kriti Sanon, avec qui il était lié. Tandis que Sara sera vue face à Vicky Kaushal dans un sans titre de Laxman Utekar.