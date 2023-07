Kartik Aaryan, le drame romantique de Kiara Advani connaît un bond massif de 66 %

Avec Kartik Aaryan et Kiara Advani dans les rôles principaux, Satyaprem Ki Katha est sorti dans les salles du monde entier le 29 juin à l’occasion de l’Aïd al-Adha. Le film a reçu des critiques extrêmement positives du public et des critiques, qui ont salué le drame romantique pour ses performances solides, sa direction brillante et la façon dont il a traité un sujet mature avec sensibilité et a réussi à transmettre un message social sans être moralisateur.

Satyaprem Ki Katha, qui réunit Kartik Aaryan et Kiara Advani après leur comédie d’horreur à succès Bhool Bhulaiyaa 2 l’année dernière, a collecté Rs 38,50 crore lors de son week-end d’ouverture et est resté stable en semaine au cours de sa première semaine de diffusion en salles. Le samedi 8 juillet, le film a vu un bond massif de 66% dans ses collections puisqu’il a gagné Rs 4,75 crore, soit plus du double de ce qu’il a gagné le deuxième vendredi, soit Rs 2,85 crore.

Désormais, la collection nette nationale totale du film s’élève à Rs 60,81 crore et la collection brute mondiale à Rs 84,90 crore, selon le portail de suivi du divertissement Sacnilk.com. Sans sorties majeures avant le 28 juillet, lorsque Karan Johar, Ranveer Singh et Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani d’Alia Bhatt arriveront dans les salles, Satyaprem Ki Katha pourrait facilement franchir le chiffre convoité à trois chiffres de Rs 100 crore au box-office.

La bande originale du film a également été un grand succès avec des chansons composées par différents directeurs musicaux tels que Manan Bhardwaj, Meet Bros, Payal Dev et Tanishq Bagchi. Aaj Ke Baad, Gujju Pataka, Naseeb Se et Le Aaunga sont en tête des classements sur les plateformes de streaming. L’album comprend également Pasoori Nu, qui a été recréé à partir du hit viral Pasoori de 2022 de la quatorzième saison de Coke Studio Pakistan.

Mettant également en vedette Gajraj Rao, Supriya Pathak, Shikha Talsania et Siddharth Randeria dans des rôles clés, Satyaprem Ki Katha marque les débuts à Bollywood du cinéaste Sameer Vidwans, qui a déjà réalisé des films marathi acclamés par la critique et le commerce. Le drame romantique est présenté par Nadiadwala Grandson Entertainment (NGE) en association avec Namah Pictures. Sajid Nadiadwala, Shareen Mantri Kedia et Kishor Arora ont produit le film.

