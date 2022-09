Kartik Aaryan laisse tomber une photo romantique avec Kiara Advani alors que le film passe au sol

Les acteurs de Bollywood, Kartik Aaryan et Kiara Advani, ont commencé samedi le tournage de leur film dramatique romantique musical SatyaPrem Ki Katha. S’adressant à Instagram, l’acteur de Dhamaka a partagé un post qu’il a sous-titré, “L’histoire d’amour de Sattu Aur Katha commence aujourd’hui !!#SatyaPremKiKatha.”

Dans le message, Kartik et Kiara pouvaient être vus debout dans une posture romantique, se touchant le front et les yeux fermés.





SatyaPrem Ki Katha marque la deuxième collaboration de Kartik et Kiara après leur film d’horreur à succès Bhool Bhulaiyaa 2. Réalisé par Sameer Vidhwans et produit par Sajid Nadiadwala, le film est prêt à sortir en salles le 29 juin 2023. Récemment, À l’occasion de l’anniversaire de Kiara, l’acteur Kartik a révélé que le nom de leur prochain projet Satyanarayan Ki Katha a été changé en Satyaprem Ki Katha. Le film a suscité la controverse en raison de son titre Satyanarayan Ki Katha, qui se traduit par l’histoire de Satyanarayan, qui est un autre nom du dieu hindou Vishnu. L’année dernière, le réalisateur Sameer Vidwans a publié une déclaration pour annoncer le changement de titre. L’acteur de Luka Chuppi a également republié la déclaration sur son compte Instagram officiel qui indiquait que le titre serait modifié pour éviter de blesser les sentiments, même si cela n’est purement pas intentionnel.

Le titre du film est quelque chose qui émerge organiquement à travers le processus de création. Nous avons pris la décision de changer le titre de notre film récemment annoncé Satyanarayan ki Katha` pour éviter de blesser les sentiments, même si cela est purement involontaire. Les producteurs du film et l’équipe créative soutiennent également pleinement cette décision. Nous annoncerons un nouveau titre pour notre histoire d’amour au cours de notre voyage. Sincèrement, Sameer Vidwans”, indique le communiqué. Pendant ce temps, Kiara sera ensuite vue à Govinda Naam Mera aux côtés de Vicky Kaushal et Bhumi Pednekar. Kartik, quant à elle, sera vue à Shehzada en face de Kriti Sanon. Le film est réalisé par David Le fils de Dhawan, Rohit Dhawan, devrait sortir le 10 février 2023. En dehors de cela, il partagera l’écran avec Alaya F dans Freddy. Produit par Ekta Kapoor, le film est présenté comme un thriller romantique. Il a également a Captain India de Hansal Mehta dans sa cagnotte Financé par Ronnie Screwvala et Harman Baweja, le film tourne autour des opérations de sauvetage les plus réussies de l’Inde dans un pays déchiré par la guerre.