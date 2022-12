Kartik Aaryan laisse tomber une légende originale

Non seulement la nourriture, mais l’acteur Kartik Aaryan est également obsédé par sa séance d’entraînement et il est fréquemment repéré à l’extérieur de sa salle de sport. L’acteur a laissé tomber une photo après l’entraînement lundi et a inspiré les fans avec son régime de remise en forme.



Après être allé sur Instagram, Kartik a offert aux fans une autre photo de lui après sa séance d’entraînement hardcore. Sur la photo, on pouvait voir l’acteur poser à l’intérieur de sa voiture dans une tenue d’entraînement et des gants de gym. Le soleil en toile de fond rehausse la beauté de la photo.



Partageant la photo, il a écrit : “Je ne romprai jamais avec ma salle de sport. On semble toujours s’entraîner.”



Dès que la photo a été partagée, les fans de l’acteur et les amis de l’industrie ont laissé tomber leurs commentaires. L’un des utilisateurs a écrit : “Légende de motivation ! Wish mujme bhi esa junnon hotaa.”







Un autre utilisateur a écrit : “Kahan se laate ho ye captions ?”

Kartik est actuellement occupé à tourner son prochain film de saga musicale Satyaprem Ki Katha au Gujarat. Dirigé par Sameer Vidhwans et produit par Sajid Nadiadwala, le film met également en vedette l’actrice Kiara Advani dans le rôle principal et devrait sortir en salles le 29 juin 2023.



Satyaprem Ki Katha marque la deuxième collaboration de Kartik et Kiara après leur film de comédie d’horreur à succès Bhool Bhulaiyaa 2. Le film s’intitulait initialement Satyanarayan Ki Katha, qui se traduit par l’histoire de Satyanarayan. Cependant, le titre a suscité la controverse car « satyanarayan » est un autre nom pour Lord Vishnu.



Au vu de la controverse, le réalisateur, Sameer Vidwans, a publié l’année dernière une déclaration annonçant que le titre du film avait été changé en Satyaprem Ki Katha.

L’acteur de Luka Chuppi a également republié la déclaration sur son compte Instagram officiel, qui indiquait que le titre avait été modifié pour éviter de blesser les sentiments, même s’ils étaient purement involontaires.



Kartik sera également vu à Shehzada face à Kriti Sanon. Le film est dirigé par le fils de David Dhawan, Rohit Dhawan, et devrait sortir le 10 février 2023. En dehors de cela, il a également le prochain film sans titre du réalisateur Kabir Khan et le prochain Captain India de Hansal Mehta.