Kartik Aaryan, Kiara Advani chantent Aaj Ke Baad de Satyaprem Ki Katha; les internautes disent « ek salut dil hai kitni baar jeetoge »

Kartik Aaryan et Kiara Advani ont conquis le cœur du public avec leurs performances sincères et honnêtes dans les rôles titulaires de Satyaprem et Katha dans leur drame romantique récemment sorti Satyaprem Ki Katha. Le film se porte également bien au box-office puisqu’il a collecté Rs 42,71 crore au cours de ses cinq jours de sortie en salles.

Maintenant, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle Kartik et Kiara peuvent être vus essayant de chanter le morceau romantique Aaj Ke Baad de leur film. Le clip, partagé par le célèbre paparazzo Viral Bhayani sur sa poignée Instagram, a des internautes appréciant les stars les qualifiant de « mignons » et « adorables ». L’un des utilisateurs a même écrit : « Ek hi dil hai kitni baar jeetoge (il n’y a qu’un seul cœur, combien de fois allez-vous le gagner ?) ».

Aaj Ke Baad arrive à un moment crucial de Satyaprem Ki Katha avant l’intervalle où les personnages de Kartik et Kiara, Satyaprem et Katha, se marient. La façon dont leur mariage change une fois qu’un secret sensible lié au passé de Katha est révélé forme le reste de l’histoire dans la seconde moitié. La chanson a été initialement écrite, composée et chantée par Manan Bhardwaj. Tulsi Kumar, la fille de Gulshan Kumar et la sœur de Bhushan Kumar, a également fourni sa voix.





Mettant également en vedette Gajraj Rao, Supriya Pathak, Shikha Talsania et Siddharth Randeria dans des rôles clés, Satyaprem Ki Katha marque les débuts à Bollywood du cinéaste Sameer Vidwans, qui a déjà réalisé des films marathi acclamés par la critique et le commerce. Le drame romantique est présenté par Nadiadwala Grandson Entertainment (NGE) en association avec Namah Pictures. Sajid Nadiadwala, Shareen Mantri Kedia et Kishor Arora ont produit le film.

LIRE | Jour 5 de la collecte au box-office de Satyaprem Ki Katha: Kartik Aaryan, le film de Kiara Advani gagne Rs 4,21 crore le premier lundi