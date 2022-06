Kartik Aaryan-Karan Johar se lie comme des meilleures amies, les internautes spéculent s’ils ont enterré la hache de guerre après les retombées de Dostana 2

Que l’acteur Kartik Aaryan et le cinéaste Karan Johar aient eu des retombées sur Dostana 2, désormais temporairement mis de côté, dont l’acteur faisait initialement partie, n’est un secret pour personne.

Cependant, il semble que les deux aient finalement enterré la hache de guerre. Lors d’une récente remise de prix, Kartik Aaryan et Karan Johar ont été vus se liant comme des meilleures amies. Les deux ont été vus en train de discuter sans retenue et même de rire. Le clip vidéo de Kartik et Karan en conversation est maintenant devenu viral sur les réseaux sociaux et beaucoup se demandent si les deux ont laissé passer le passé. Certains soulignent même que les médias ont joué un rôle crucial dans la médiatisation de la prétendue rupture entre les deux.

Découvrez la vidéo de Kartik et Karan ci-dessous :

Karan Johar et Kartik Aaryan étaient assis ensemble et parlaient lors du récent événement Pinkvilla. Et quand Varun Dhawan a lancé la blague « danse sur la chanson du Dharma », ils riaient tous les deux ensemble. Les gens faisaient la promotion de cette faille comme n’importe quoi pic.twitter.com/1oE3CUnrtm– sohom (@AwaaraHoon) 19 juin 2022





Pour les non-initiés, Kartik Aaryan aurait été évincé de Dostana 2 produit par Karan Johar l’année dernière. Plus tard, dans un communiqué, Dharma Productions a annoncé qu’elle refondrait Dostana 2 en raison de circonstances professionnelles et de différences créatives. Plusieurs médias avaient affirmé que Kartik avait été retiré du film en raison d’un comportement non professionnel présumé. Les rapports suggèrent également qu’il a eu une vilaine bagarre avec la co-star Janhvi Kapoor à cause de laquelle leur amitié a pris fin en janvier. Le combat de Janhvi et Kartik a conduit à l’éviction de l’acteur du film. Il n’y a aucune confirmation officielle à ce sujet. Pendant ce temps, Kartik et Karan se sont également abstenus de commenter personnellement la question.

En mai, lorsque Kartik a été interrogé sur ses retombées avec Karan, un rapport d’Indian Express avait cité l’acteur disant : « Je me concentre juste sur mon travail. C’est tout ce que je voudrais dire à ce sujet. » Lorsqu’on lui a demandé si les initiés de l’industrie lui créaient des problèmes, il a déclaré: « Personne n’a le temps pour ça. » Il avait ajouté : « Ce qui arrive, parfois, c’est que les gens font ‘baat ka batangad’ (faire une montagne d’une taupinière). Il n’y a rien de plus. Personne n’a autant de temps (pour réfléchir autant). Tout le monde veut juste travailler, faire du bon travail. À part ça, ce ne sont que des rumeurs.