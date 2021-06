Kartik Aaryan jouera dans ‘Satyanarayan Ki Katha’, dit ‘Je suis le seul membre de cette équipe sans prix national’

Kartik Aaryan annonce son prochain film intitulé ‘Satyanarayan Ki Katha’. Le film est réalisé par le réalisateur national primé Sameer Vidwans sous la bannière de Namah Pictures et de Sajid Nadiadwala, Nadiadwala Grandson Entertainment. Kartik a annoncé ses pages de médias sociaux avec une vidéo courte et émouvante. L’acteur a écrit : « Une histoire qui me tient à cœur #SatyanarayanKiKatha. Un film spécial avec des gens spéciaux. #SajidNadiadwala @sameervidwans @shareenmantri @arora.kishor @wardakhannadiadwala @karandontsharma @nadiadwalagrandson @namahpictures #SNKK. »

Dans un communiqué, Kartik a déclaré: « Je voulais travailler avec Sajid monsieur depuis un certain temps maintenant, je n’aurais pas pu demander une meilleure collaboration. Je suis extrêmement heureux de faire partie de la vision de Sajid Sir, Shareen et Kishor . ‘Satyanarayan Ki Katha’ est une saga d’amour musicale qui rassemble un groupe de personnes qui sont des noms primés au niveau national. C’est aussi une première pour moi avec Sameer Vidwans monsieur qui a un sens astucieux pour rendre les sujets sensibles très divertissants. «

Kartik a ajouté : « Honnêtement, je ressens une pression et une responsabilité immenses puisque je suis le seul membre de cette équipe sans prix national. »

Alors que Sajid a partagé: « Satyanrayan Ki Katha’ a été un projet visionnaire pour moi. Chez Nadiadwala Grandson Entertainment, nous sommes ravis de collaborer avec Namah Pictures, le réalisateur national primé Sameer Vidwans et le très talentueux Kartik Aaryan pour celui-ci. Ce sera C’est la première fois que nous travaillons avec Kartik et il apporte une nouvelle énergie au projet, tous ensemble. ‘Satyanarayan Ki Katha’ est un scénario qui appelle à cette union parfaite et nous sommes impatients de présenter cette histoire d’amour ultime au public.