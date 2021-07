Kartik Aaryan jouera dans Freddy de Shashanka Ghosh | Nouvelles des gens

New Delhi : l’acteur de Bollywood Kartik Aaryan jouera dans un prochain thriller romantique intitulé « Freddy ». Le film, qui sera réalisé par Shashanka Ghosh, sortira le 1er août à Mumbai cette année.

Le prochain film sera produit par Ekta Kapoor (Balaji Telefilms) et Jay Shewakramani (Northern Lights Films).

On dit que le triller romantique regorge de rebondissements imprévisibles et de virages serrés. Les personnages du film sont prêts à emmener les cinéphiles dans des montagnes russes sombres et effrayantes, où les frontières entre l’amour et l’obsession s’estomperont.

Parlant du film, Kartik extatique a déclaré: « En tant qu’acteur, j’ai envie d’explorer différentes façades du divertissement et avec » Freddy « , je m’aventure dans un territoire inexploré qui est à la fois excitant et intriguant à parts égales. »

L’acteur a également déclaré qu’il avait hâte de donner vie au thriller romantique.

Il a ajouté: « J’ai hâte de vivre dans le monde de Freddy et de donner vie à ce thriller romantique sombre. Il s’agit également de ma première collaboration avec un visionnaire comme Ekta Kapoor et des forces créatives comme Jayu et Shahshanka. Je n’aurais pas pu rêver mieux équipe dans ce nouveau voyage. »

Shashanka, qui a réalisé des films comme « Khoobsurat » et « Veere Di Wedding », a également parlé du projet à venir et a déclaré que ce serait l’une des « meilleures expériences cinématographiques passionnantes » pour les téléspectateurs.

Le réalisateur a déclaré: « En tant que cinéaste, il y a beaucoup à jouer avec le genre, comme un thriller. Je suis plus que ravi de travailler avec une équipe incroyable sur un projet aussi inspirant que Freddy. Je suis sûr que le film va être l’une des meilleures expériences cinématographiques passionnantes pour le public à travers le pays. »

Ekta, qui est connu pour son contenu de genre, est ravi d’avoir Kartik à bord. Elle a déclaré: « Je suis ravie d’avoir Kartik à bord. Ses choix de sujet ont toujours été uniques et celui-ci n’est pas différent. Je suis ravie d’emmener le public dans ce monde sombre et délicieux. Collaborer avec Jayu le rend encore plus plus spécial ! »

Jay a également parlé du projet à venir et a déclaré: « C’est la première fois que je collabore avec Ekta et Kartik sur un film et que ce soit sur un script comme celui-ci, le rend d’autant plus excitant! Freddy est un script sur lequel nous avons travaillé. sans cesse et nous avons hâte que Shashanka donne vie à ces personnages fous. »

« Freddy » marque le deuxième film d’Ekta et Shashanka après le film à succès « Veere Di Wedding », sorti en 2018.

Outre ‘Freddy’, Kartik a ‘Dhamaka’ de Ram Madhvani, ‘Bhool Bhulaiyaa 2’ d’Anees Bazmee et ‘Captain India’ de Hansal Mehta. Kartik sera également vu dans le projet de réalisateur de Sameer Vidwans, qui s’intitulait auparavant « Satyanarayan Ki Katha ».