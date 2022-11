Kartik Aaryan joue un dentiste épouvantable au passé traumatisant dans un thriller romantique

La star de Bollywood, Kartik Aaryan, qui compte de nombreux fans, a conquis les cœurs depuis son entrée dans l’industrie cinématographique hindi. Il nous a impressionnés par sa performance dans Bhool Bhulaiyaa 2, le film a réussi à bien performer au box-office malgré la tendance #BoycottBollywood.

Kartik Aaryan sera désormais vu dans son prochain film Freddy qui sortira le 2 décembre 2022. Lundi, les réalisateurs du film ont sorti le trésorier du thriller romantique Freddy. Le film réalisé par Shashanka Ghosh raconte le voyage du Dr Freddy Ginwala (joué par Kartik Aaryan) et de Kainaaz (joué par Alaya F).





Le Dr Freddy est un dentiste de profession avec un passé traumatisant. C’est aussi une personne socialement maladroite qui aime jouer avec ses avions miniatures et le seul ami qu’il a est sa tortue de compagnie Hardy. Kainaaz est une femme mariée, qui a un mari violent mais tombe amoureuse de Freddy. Freddy trouve une solution inhabituelle pour se marier avec Kainaaz mais il y a un rebondissement qui conduit à un chaos d’émotions et bouleverse sa vie. Une intrigue intéressante remplie de rebondissements, Freddy gardera le public en haleine.

Kartik Aaryan, faisant la lumière sur la préparation du rôle, a déclaré: “Freddy était un scénario et un personnage complexes, la préparation du rôle devait également être faite physiquement et mentalement. Le personnage m’a aidé à explorer une autre facette de mon métier et m’a encouragé à défier mes capacités à chaque étape en tant qu’acteur. La première fois que j’ai eu l’occasion d’explorer le côté obscur de moi. Le film atteindra des millions de téléspectateurs pour le regarder à leur convenance avec Disney + Hotstar. Je suis heureux de faire partie de Freddy et ravi de voir la réaction du public pour le film »

L’acteur Alaya F, a déclaré: «J’étais très excité de faire partie de Freddy dès que j’ai entendu l’histoire. Kainaaz était un personnage difficile pour moi, j’ai dû apprendre et désapprendre beaucoup de choses pour entrer dans le personnage. Je me sens tellement reconnaissant pour cette opportunité! Cela m’a aidé à élargir mes horizons et m’a aussi permis d’explorer une toute nouvelle facette de moi-même. Avec Kartik, Shashanka Sir et tous les autres membres de l’équipe, je n’aurais pas pu demander une meilleure expérience ! J’ai hâte que le film sorte sur Disney+ Hotstar »