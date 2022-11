Kartik Aaryan, John Abraham et d’autres stars de Bollywood qui possèdent des super vélos

BTS RM alias Kim Namjoon sort son album Indigo le 2 décembre 2o22. L’album est une archive de sa vie dans la vingtaine. Les dix titres de la liste Blues sont sortis hier soir. Les fans sont ravis de voir des noms comme Tablo d’Epik High, Colde, Anderson Paak, Aeaeon et d’autres sur la liste. Il avait dit à ARMY que son album Indigo avait de nombreuses collaborations intéressantes mais les noms sont assez stupéfiants. Il a également le talentueux Erykah Badu. Les ARMYs, en particulier ceux qui, de l’Ouest, sont choqués de voir ce line-up étoilé. Big Hit Music a dévoilé une série de photos où l’on pouvait voir Namjoon en denim et blanc.

Maintenant, le nouveau teaser de Spotify est arrivé. Dans le teaser, il dit qu’il a passé ses 20 ans à se demander qui il était et ce qu’il voulait. Il dit que les réponses sont venues dans l’album, Indigo. Comme nous le savons, BTS ARMY est toujours en admiration devant le talent artistique de RM, alias Kim Namjoon. Son lyrisme est profond. Il est crédité en tant qu’auteur-compositeur sur toutes les chansons. Voici comment ARMY réagit à son travail d’amour…

On pourrait penser que “mono” était l’endroit où Namjoon s’est retrouvé, puis vous le voyez dire “J’ai passé beaucoup de temps à me chercher ce que je veux et qui je suis” et parfois il est normal de s’aventurer à se redécouvrir. C’est un processus qui dure toute la vie. J’adore la façon dont Joon n’hésite pas à le montrer

Shaira ? (@snowducktan) 25 novembre 2022