Kartik Aaryan intéressé par l’achat du bungalow chic face à la mer de Shahid Kapoor ? Voici ce que nous savons

Kartik Aaryan est au sommet de sa carrière. Il est actuellement la star la plus bancable de Bollywood. Il fait partie des rares acteurs qui ont connu une bonne année 2022. Son film Bhool Bhulaiyaa 2 a fait des merveilles au box-office et sa récente sortie Freddy a reçu un écho positif de toutes parts. Kartik Aaryan a maintenant son ardoise pleine. Pendant ce temps, il est rapporté que Kartik Aaryan est actuellement à la recherche d’une maison. Il vit dans une maison louée avec sa famille à Juhu et maintenant, il veut acheter un duplex pour lui-même. Quel est donc le Shahid Kapoor relier?

Kartik Aaryan va acheter la maison de Shahid Kapoor ?

Tel que rapporté par Pinkvilla, Kartik Aaryan a récemment visité le duplex face à la mer de Shahid Kapoor et Mira Rajput. L’acteur de Kabir Singh a déménagé dans une autre maison à Worli et il semble que cette maison soit à vendre. Une source informe le portail que Kartik Aaryan et sa mère ont visité la maison de Shahid mais qu’ils n’achètent pas la propriété. La raison n’a pas été partagée. Shahid Kapoor a quitté cette maison en gardant à l’esprit l’intimité et la sécurité de ses enfants. Depuis le pont de cette maison, la foule à la plage pouvait être vue.

Shahid Kapoor, Mira Rajput et leurs deux enfants ont maintenant emménagé dans un immeuble de grande hauteur à Worli qui offre une vue imprenable sur les toits de Mumbai. Dans quelques messages publiés par Shahid Kapoor et Mira Rajput, les fans ont pu voir les superbes intérieurs de leur maison réalisés avec goût.

Sur le front du travail, Kartik Aaryan a Shezada à côté de la libération. La bande-annonce de la même chose a été abandonnée le jour de son anniversaire et ses fans n’ont pas pu rester calmes. Le beau gosse a alors Satyaprem Ki Katha avec Kiara Advani. Le nom de Kartik Aaryan est également attaché à Hera Pheri 3. Les rumeurs disaient qu’il avait remplacé Akshay Kumar. Mais Suniel Shetty a confirmé qu’on lui avait proposé un rôle différent. Il fait également partie d’Aashiqui 3.