Kartik Aaryan gagne beaucoup d’argent lors d’une fête de Diwali ; Ayushmann Khurrana dit : ‘Yeh aadmi box office pe nahi…’ [Watch Video]

Les célébrités de Bollywood et leurs soirées Diwali sont très célèbres. Le festival approche à grands pas et la saison des fêtes a commencé. Hier soir, Ayushmann Khurrana a organisé une fête de Diwali chez lui, à laquelle ont assisté de nombreuses célébrités comme Karan Johar, Ananya Panday, Kartik Aaryan, Kriti Sanon, Rajkumar Rao, Taapsee Pannu et d’autres. Alors que les célébrités ont joyeusement posé pour les paparazzi devant la maison d’Ayushmann, de nombreuses photos et vidéos de la fête sont également devenues virales sur les réseaux sociaux, et une de ces vidéos est partagée par Ayushmann lui-même.

Ayushmann est allé sur Instagram pour partager une vidéo dans laquelle il est avec Kartik Aaryan, et l’acteur de Doctor G révèle que la star de Bhool Bhulaiyaa 2 a gagné beaucoup d’argent à la fête de Diwali. Ayushmann dit : “Yeh aadmi box office pe hie nahi, yaha Diwali party mein bhi itne paise jeet gaya hai.” Plus tard, Kartik fait la promotion du Docteur G d’Ayushmann et dit aux gens de le regarder au cinéma.

Découvrez la vidéo d’Ayushmann Khurrana et Kartik Aaryan ci-dessous

Le docteur G a reçu des critiques mitigées à positives, et il s’est plutôt bien comporté au box-office. Selon les premières estimations, le film a collecté environ Rs. 14 crore au box-office lors de son premier week-end.

En parlant des prochains films d’Ayushmann et Kartik, le premier sera vu dans An Action Hero et Dream Girl 2. An Action Hero devrait sortir le 2 décembre 2022, et Dream Girl 2 sortira sur les grands écrans en juin de l’année prochaine.

Kartik a Freddy, Shehzada, Satyaprem Ki Katha et les prochains de Kabir Khan alignés. Freddy recevra une version OTT, Shehzada devrait sortir en février de l’année prochaine, et Satyaprem Ki Katha entrera en conflit avec Dream Girl 2 en juin 2022.