Kartik Aaryan , film de Kabir Khan centré sur un personnage handicapé; ressemble à ce film de Hrithik Roshan acclamé par la critique ? [Exclusive]

Il y a quelques jours, la grande nouvelle d’un nouveau film impliquant Bollywoodla saveur la plus chaude du moment, Kartik Aaryanun de Film hindi industrieles réalisateurs les plus célèbres d’aujourd’hui, Kabir Khanet parmi les producteurs les plus prospères du pays de tous les tempsSajid Nadiadwala, a été annoncé. La nouvelle a été une grande surprise pour presque tout le monde car il n’y avait aucune spéculation à ce sujet avant l’annonce, mais a néanmoins créé un énorme buzz, pour la première fois une collaboration entre un cinéaste de la stature de Kabir Khan et un talent comme Kartik Aaryan avec une base de fans en plein essor.

Kabir Khan annonce un nouveau film avec Kartik Aaryan

C’est le cinéaste Kabir Khan lui-même qui a annoncé son prochain film, avec Kartik Aaryan, et produit par Sajid Nadiadwala, lorsqu’il s’est rendu à son Instagram poignée pour partager une photo de lui avec ses collaborateurs et a écrit: “Je suis ravi d’annoncer mon prochain projet mettant en vedette @kartikaaryan dans un avatar jamais vu auparavant. Je vais le réaliser et le produire avec mon cher ami #SajidNadiadwala. Le film est basé sur une histoire vraie fascinante avec une toile plus grande que nature. Nous commençons le tournage au début de l’année prochaine. Découvrez son message ci-dessous:

À propos du film Kartik Aaryan et Kabir Khan

Alors, de quoi va parler le film de Kartik Aaryan et Kabir Khan ? Eh bien, aujourd’hui est votre jour de chance car nous avons le scoop pour vous ici. Une source bien placée au sein de l’industrie a informé en exclusivité BollywoodLife que le film est centré sur un personnage handicapé en tant que protagoniste principal, essayé par Kartik selon toute vraisemblance, l’essence du film ressemblant à Hrithik Roshan et à la vedette d’Aishwarya Rai, Guzaarish, bien que l’intrigue générale soit originale et unique.