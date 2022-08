Kartik Aaryan félicite l’équipe indienne dans le style Bhool Bhulaiyaa 2

Ind vs Pak Coupe d’Asie 2022 : L’acteur de Bollywood Kartik Aaryan, qui se prélasse du succès de sa dernière sortie Bhool Bhulaiyaa 2 et se prépare à proposer le prochain hsi Shehzada, a félicité dimanche les hommes en bleu dans le style ‘Bhool Bhulaiyaa’ après que l’équipe indienne ait vaincu le Pakistan par 5 guichets lors d’un match du groupe A de la Coupe d’Asie au stade international de Dubaï.

Cela fait presque quatre mois que le blockbuster Bhool Bhuliayaa 2 de Kartik Aaryan est sorti et à ce jour, il ne laisse aucune possibilité de promouvoir la comédie d’horreur.

S’adressant à Instagram, il a publié une vidéo présentant les moments gagnants de Team India. Sa chanson Bhool Bhulaiyaa peut être entendue en arrière-plan de la vidéo.

LIS: Coupe d’Asie Ind vs Pak 2022: Ayushmann Khurrana-Ananya Panday recrée la célébration «Kala Chashma» de l’équipe indienne, regardez la vidéo





Pour la légende, il a peaufiné les paroles de la chanson et remplacé les lignes “dil mein tu rehi hai betabi kehti hai, je continue de prier toute la journée toute la nuit” par “Je continue de prier pour que l’Inde gagne toute la journée toute la nuit”.

Il a également fait l’éloge du polyvalent Hardik Pandya qui a marqué 33 invaincus et prend 3/25 pour aider son équipe à remporter son premier affrontement en Coupe d’Asie par cinq guichets. “#HardikRoohBaba”, a ajouté Kartik, qui a joué Rooh Baba dans l’un des plus grands succès de Bollywood de l’année, Bhool Bhulaiyaa 2.

Le Premier ministre Narendra Modi a également félicité l’équipe indienne de cricket pour sa victoire sur le Pakistan lors d’un match de la Coupe d’Asie et a déclaré qu’elle avait fait preuve d’un talent et d’un courage exceptionnels. Il a tweeté : “L’équipe indienne a réalisé une performance globale spectaculaire lors du match de la Coupe d’Asie 2022 d’aujourd’hui. L’équipe a fait preuve d’un talent et d’un courage exceptionnels. Félicitations à eux pour la victoire.”

Pendant ce temps, l’actrice Liger Ananya Panday a publié une vidéo dans laquelle elle et la star d’Anek Ayushmann Khurrana, Manjot Singh et Abhishek Banerjee peuvent être vues danser sur la chanson Kala Chashma, tout comme l’équipe indienne l’a fait après avoir terminé une tournée réussie au Zimbabwe en balayant le série ODI de trois matchs grâce à une victoire palpitante lors du match final il y a quelques jours.

“Jeet gaya India”, a-t-elle légendé le clip.

Kala Chashma, qui est en train de devenir une sorte d’hymne de fête pour les équipes gagnantes, est tiré du film Baar Baar Dekho de 2016 et présente à l’écran Sidharth Malhotra et Katrina Kaif dans des tons sombres grognant jusqu’au numéro à succès.

Si l’on en croit les rapports, Ananya et Ayushmann seront vus partager l’espace d’écran dans Dream Girl 2.