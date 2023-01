Kartik Aaryan explique enfin pourquoi Karan Johar l’a laissé tomber de Dostana 2; l’argent était-il la RAISON ?

Kartik Aaryan a parlé pendant près de deux ans de son éviction de Dostana 2 de Karan Johar. Il a été déclaré que Kartik avait exigé des frais énormes et de nombreuses spéculations ont circulé après la sortie de la star de Shehzada. Et maintenant, enfin, Kartik Aaryan s’est vu poser une question directe sur Aap Ki Adaalat au sujet de son abandon du film Dostana 2 de Karan Johar. Kartik Aaryan a fait sa toute première apparition dans ce talk-show où il a répondu pourquoi il avait quitté le film de Karan Johar. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été exclu du film, il a répondu : “Cela arrive parfois. Je n’en ai jamais parlé auparavant. Je crois en ce que ma mère m’a appris et c’est aussi ma valeur… quand il y a une altercation entre deux personnes. , le plus jeune ne devrait jamais en parler. Je suis cela et donc je n’en parle jamais”.

Plus tard, lorsqu’il a été interrogé sur le fait qu’il y avait beaucoup de discussions, il a demandé des frais énormes et a donc été invité à partir, ce à quoi il a précisé : “Je n’ai jamais quitté un film à cause de l’argent. Je suis très gourmand, mais en termes de scénario et non de l’argent”. Kartik et Karan ont réparé leurs murs il y a un an grâce à Varun Dhawan qui a partagé une grande camaraderie avec les deux. La vidéo de Kartik et Karan dansant et discutant entre eux sur une scène était devenue virale et les fans espéraient même qu’après cette réconciliation entre les deux Dostana 2 reviendrait sur les rails.

Kartik a joué aux côtés de Janhvi Kapoor dans ce film et les fans étaient ravis de voir ce nouveau couple. Mais il semble que Kartik et Karan prendront plus de temps pour se remettre ensemble pour travailler sur un projet et être sur la même longueur d’onde. Pour l’instant, vous pouvez voir l’acteur régner avec Shehzaada et gagner les cœurs avec Satya Prem Ki Katha face à Kiara Advani.