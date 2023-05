Kartik Aaryan était en couple avec la star de Dangal Fatima Sana Shaikh ; voici tout ce que vous devez savoir sur leur prétendue histoire d’amour

Attends quoi? Oui, selon les rapports, Kartik Aaryan et Fatima Sana Shaikh étaient en couple il était une fois, et le duo s’était rencontré lors du premier film Akash Vani. C’était Kartik qui était jumelé avec Nushrratt Bharuccha, mais Fatima avait également un rôle important à jouer, et ils se sont en quelque sorte bien entendus. Les rapports affirment en outre que la relation a été de très courte durée, que leur amitié a duré longtemps et qu’ils sont toujours de bons amis. L’amitié de Kartik et Fatima n’est apparue sous les feux de la rampe que lorsque Kartik a partagé quelques vieilles photos de leurs jours encapuchonnés de leur premier film et que Fatima a demandé à lui donner crédit.

Plus tard dans l’une de ses interactions, Fatima a été interrogée sur son amitié avec Kartik, à laquelle elle a répondu: « Kartik ka hai, jab bhi dikh jata hai à ‘bonjour, salut, comment vas-tu’ ho jaata hai. Lekin uska wahi hai, uske jo photos khinche the maine bachpan me, wo aaj bhi wahi photos daalta hai Instagram me aur crédit nahi deta .Il ne me donne jamais de crédit pour les photos, et je clique sur de très bonnes photos. Chaque photographe ressent cela. Chaque fois que vous ne donnez pas raison crédit aux photographes, nous nous sentons très mal. Dangal se pehle, mai aux photos khinchti thi, mere ko bahut bura lagta hai.

Pendant ce temps, Kartik a déjà été lié à de nombreuses actrices, dont Sara Ali Khan et Ananya Panday. Tout en parlant des liens et des relations présumées, Kartik Aaryan avait réagi à la façon dont cela l’affectait et à la façon dont il avait appris à y faire face. Dans une interaction avec BollywoodLife, il a dit que tout le monde est un écrivain, et parfois il s’amuse que d’où ils pensent tout cela, Kartik a même ajouté que tout cela a cessé de l’affecter depuis longtemps, mais il craint que la relation ne se gâte. avec la personne à qui il est lié.

Kartik sera ensuite vu dans Satya Prem Ki Katha, avec Kiara Advani.