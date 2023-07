Kartik Aaryan et Kiara Advani surprennent les fans lors de la projection de Satyaprem Ki Katha, submergés par une standing ovation

Kartik Aaryan, le drame romantique Satyaprem Ki Katha de Kiara Advani a impressionné le public, et le film se renforce de jour en jour. Le duo principal reçoit l’amour et l’appréciation unanimes des masses, et ils sont occupés à profiter de la gloire du public. Dimanche, Kiara et Kartik ont ​​​​décidé de surprendre le public et se sont rendus dans une salle de cinéma pour vérifier la réaction du public. Les stars sont entrées lors du générique de clôture du film, et elles ont été submergées, car elles ont été accueillies par une ovation debout du public.

Kiara Advani a partagé ce moment spécial sur son Instagram. Dans la vidéo, Kiara fait une entrée dans la salle de cinéma et elle est accueillie par des acclamations et des applaudissements bruyants du public. L’écran dans lequel le duo a surpris le public était presque plein, et ils ont tous fait une ovation debout à Kartik et Kiara pour leurs impressionnants talents d’acteur. Kiara avait l’air bouleversée pendant le moment, et elle a donc partagé une note sincère avec le public pour avoir apporté tant d’amour et de soutien à toute l’équipe. Partageant la vidéo, Kiara a écrit : « Quand le public nous fait une standing ovation, c’est là qu’on réalise que la magie a été créée. Un moment à chérir pour toujours. Tout ce que je veux dire, c’est merci de la part de toute l’équipe de #SatyapremKiKatha. »

Voici la vidéo





En trois jours, Satyaprem Ki Katha a collecté Rs 26,35 crores de l’Inde. Satyaprem Ki Katha, qui réunit Kartik Aaryan et Kiara Advani après leur comédie d’horreur à succès Bhool Bhulaiyaa 2 l’année dernière, marque les débuts à Bollywood du cinéaste Sameer Vidwans, qui a déjà réalisé de célèbres films marathi tels que Anandi Gopal et Double Seat.

Mettant également en vedette Gajraj Rao, Supriya Pathak, Shikha Talsania et Siddharth Randeria dans des rôles clés, Satyaprem Ki Katha est présenté par Nadiadwala Grandson Entertainment (NGE) en association avec Namah Pictures. Sajid Nadiadwala, Shareen Mantri Kedia et Kishor Arora ont produit le film.