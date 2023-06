Kartik Aaryan et Kiara Advani reçoivent un accueil coloré à Jaipur et font la promotion de Satyaprem Ki Katha auprès des fans

Les stars de Satyaprem Ki Katha, Kartik Aaryan et Kiara Advani, ne ménagent aucun effort pour passer le mot. Les chansons et la bande-annonce ont déjà créé un impact, mais les acteurs ont pris le relais de la promotion du film dans différentes régions du pays. Aujourd’hui, les stars principales de Kartik et Kiara sont arrivées à Jaipur pour promouvoir leur film, et elles ont été chaleureusement accueillies par la population.

Kartik et Kiara ont organisé un événement et ont interagi avec les fans. Alors que la tournée promotionnelle de Satyaprem Ki Katha commençait à partir de la ville rose, Jaipur, les acteurs Kartik Aaryan et Kiara Advani ont honoré le grand événement de leur présence. Le casting principal a visité le monument historique, Jal Mahal. Comme Jal Mahal est la quintessence de l’amour, ce fut en effet un moment à capturer avec le couple le plus admirable, Kartik Kiara. Sans aucun doute, Jal Mahal était la meilleure destination pour un film comme Satyaprem Ki Katha pour présenter l’histoire d’amour pur que le film est prêt à porter sur grand écran avec sa sortie.

Kartik a même laissé tomber une photo de leur visite. Sur son Instagram, Kartik a partagé une photo sur laquelle il pose avec sa Katha alias Kiara Advani. Kartik a partagé la photo avec la légende : « Pakka ? Sau Takka ! SatyaPrem की Katha. Il reste 5 jours. »

Voici le poste





Satyaprem Ki Katha marque également une collaboration entre NGE et Namah Pictures. Fait intéressant, Sajid Nadiadwala et Shareen Mantri Kedia avec Kishor Arora et le réalisateur Sameer Vidwans ont remporté un prix national pour leurs longs métrages respectifs. « Satyaprem Ki Katha » sortira en salles le 29 juin 2023.