Kartik Aaryan est-il « trop confiant » quant à la collection au box-office de Shehzada ? L’acteur RÉAGIT

Kartik Aaryan est au sommet de sa carrière. Il vit la meilleure phase de sa vie professionnelle car il a prouvé qu’il était un acteur bancable. Après le succès de Sonu Ke Titu Ki Sweety, il vient de livrer coup après coup. Bien que l’année 2022 soit une année basse pour Bollywood, car de nombreux biggies ont fait irruption au box-office, Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan s’est très bien comporté. Sa récente sortie Freddy a également reçu des critiques élogieuses. Désormais, la star attend avec impatience la sortie de son film Shehzada. Il est convaincu que le film fera bien au box-office. Est-ce l’excès de confiance qui parle ?

Dans une récente interview, Kartik Aaryan a parlé de la même chose et a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un trait d’excès de confiance, mais qu’il pensait sincèrement que le film irait bien. Tel que rapporté par Hindustan Times, Kartik Aaryan a déclaré qu’il avait confiance en ses films. Lors d’une conversation avec le créateur de contenu Niharika NM sur Social Media Star With Janice, l’acteur de Freddy a déclaré : “J’ai cette confiance, peut-être que parfois les gens pensent que c’est un trait trop confiant que j’ai. Par exemple, si le teaser de Shehzada arrive, mujhe pata hai kicka*s hai (je sais que c’est kicka**).” Il a ensuite déclaré qu’il ne pouvait pas être plus subtil dans le soutien de ses films.

Plus tôt aussi, Kartik Aaryan avait parlé de Shehzada et avait mentionné qu’il avait le potentiel d’être un plus grand succès que Bhool Bhulaiyaa 2. La bande-annonce du film a été publiée le jour de son anniversaire. Il a reçu une réponse mitigée de la part des internautes. Alors que certains aimaient son avatar d’artiste masala, certains n’étaient pas contents. Eh bien, seul le temps peut dire si Shehzada fera de la magie au box-office ou non.

Shehzada est un remake du film à succès Ala Vaikunthapurramuloo d’Allu Arjun. Il est réalisé par Rohit Dhawan. Des scènes d’action à la romance – le film a tout pour plaire. Il sort en février de l’année prochaine.