Kartik Aaryan est-il le prochain Akshay Kumar ? Shilpa Shetty avait bien deviné

Kartik Aaryan est-il le prochain Akshay Kumar. Kartik crée des vagues au box-office depuis un certain temps maintenant. Son film qui a changé la donne était Sonu Ke Titu Ki Sweety et depuis lors, il n’y a plus de retour en arrière pour lui. Et avec le super succès de Bhool Bhulaiyaa 2, il est devenu la plus jeune superstar. Kartik, qui se dit être une star créée par des fans, a remplacé la superstar Akshay Kumar dans ses films et avec la dernière mise à jour, il est maintenant casté dans Hera Pheri 3 et les fans sont convaincus que les créateurs ont au moins le remplaçant parfait pour Akshay Kumar.

Regardez la vidéo du moment où Shilpa Shetty l’avait appelé Akshay Kumar de cette génération

Avant le monde, Shilpa Shetty avait prédit que Kartik Aaryan serait le prochain Akshay Kumar. Pendant la promotion de son film, Luka Chuppi Kartik avait visité une émission de télé-réalité pour enfants où Shilpa Shetty était l’une des co-juges de l’émission et elle était fascinée de voir Kartik et lui a dit qu’il lui donnait toutes les vibrations du jeune Akshay Kumar et KA était terrassé par cela et l’a appelé le plus grand compliment

Pensez-vous que Kartik est le prochain Akshay

Non seulement sa vie professionnelle, mais même sa vie personnelle ressemble plus à Akshay Kumar. L’acteur est toujours le sujet le plus chaud parmi les dames. Il a été lié à presque toutes les jeunes divas de B Town depuis Janhvi Kapoor, Sara Ali Khan, Ananya Panday et bien d’autres. Cependant, Kartik n’a jamais parlé ouvertement de sa vie personnelle et affirme qu’il se concentre sur sa carrière et veut être la plus grande star de l’industrie. Le parcours de Kartik Aaryan d’être un outsider à une plus jeune superstar est tout à fait inspirant.