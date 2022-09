Kartik Aaryan est assailli alors qu’il voyage en classe économique, les internautes l’appellent “l’acteur le plus humble”

L’acteur Kartik Aaryan est une célébrité que vous verriez rarement refuser un selfie à un fan. Connu pour sa nature terre-à-terre, Kartik est souvent vu manger de la nourriture de rue à Mumbai, se promener sans gardes du corps et contrairement à la plupart des célébrités, voyager en classe économique. Oui, tu l’as bien lu! Alors que la plupart des célébrités de Bollywood sont considérées comme ayant une vie luxueuse et nécessitant beaucoup d’entretien, il semble que ce ne soit pas le cas de l’acteur Kartik Aaryan. L’acteur reçoit actuellement de nombreux éloges sur les réseaux sociaux après qu’une vidéo de l’acteur de Dhamaka soit devenue virale.

Récemment, une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux dans laquelle Kartik a été vu voyager en classe économique avec d’autres passagers après avoir assisté à un événement à Jodhpur. Dans la vidéo, des passagers ont été vus applaudir Kartik pour sa performance dans le film d’horreur comique Bhool Bhulaiyaa 2 et le vol est devenu un événement de rencontre avec les fans pour l’acteur Luka Chuppi, car de nombreux voyageurs lui ont demandé des selfies.

Peu de temps après que la vidéo soit devenue virale en ligne, les internautes ont submergé la section des commentaires du message et ont qualifié Kartik Aaryan de “l’acteur le plus humble et le plus terre-à-terre” pour la façon dont il a accueilli tous les passagers du vol. “Personne très humble et terre-à-terre”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “La star la plus humble de Bollywood qui se sent fière d’être parmi les siens”, a commenté un autre. “Il mérite tout l’amour”, a écrit un autre utilisateur.

Eh bien, ce n’est pas la première fois que Kartik voyage en classe économique. Lors des promotions de Bhool Bhulaiyaa 2, une vidéo reel est devenue virale dans laquelle on le voyait voyager dans la même classe et lorsque des internautes l’ont interrogé, pourquoi n’avait-il pas voyagé depuis la classe affaires ? Il a dit en plaisantant: “Les billets étaient trop chers.”

Pendant ce temps, Kartik surfe actuellement sur le succès de son film de comédie d’horreur Bhool Bhulaiyaa 2 qui a recueilli plus de Rs 200 crores au box-office mondial. Il sera ensuite vu dans le prochain artiste masala du réalisateur Rohit Dhawan, Shehzada, aux côtés de Kriti Sanon, dont la sortie est prévue le 10 février 2023. En dehors de cela, il a également Freddy, Captain India, Satyaprem Ki Katha et le prochain film sans titre du réalisateur Kabir Khan dans son minou.