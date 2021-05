Kartik Aaryan donne une représentation picturale de la façon dont le coronavirus glisse dans des «  visages démasqués  »

Kartik Aaryan faisait partie de ces célébrités qui ont été testées positives pour le coronavirus. L’acteur avait fait des mises à jour sur sa page Instagram sur sa santé et s’est réjoui peu de temps après que son test soit devenu négatif. Immédiatement après cela, Kartik s’est dirigé vers la maison avec sa toute nouvelle voiture. Mais cela n’a pas empêché l’acteur d’exhorter les gens à rester en sécurité et à se masquer lorsqu’ils sortent de la maison.

Maintenant, Kartik s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé une photo dans laquelle on le voit garder la tête entre la grande bouche d’une figurine de dinosaure. L’acteur a appelé métaphoriquement le coronavirus animal éteint et son visage comme l’humain qu’il attaque. Kartik a sous-titré la photo en déclarant: « Corona se glisse dans des visages non masqués comme… »

Kartik a également demandé aux gens de s’inscrire à la vaccination en partageant une image fixe de son film Pati Patni Aur Woh. Il a écrit: « Quand tu as 45 ans et plus mais que tu dois attendre le 1er mai pour le vaccin parce que ta femme a dit au mohalla que tu as 41 ans. »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Kartik sera ensuite vu dans Dhamaka réalisé par Ram Madhvani. Le film est un film original de Netflix que l’acteur a tourné dans les 10 jours. Pour le film, Aaryan a même reçu une énorme rémunération.

D’autre part, Kartik n’a pas encore terminé le tournage de Bhool Bhulaiyya 2 dirigé par Anees Bazmee. Dans le film d’horreur-comédie, l’acteur sera vu aux côtés de Kiara Advani et Tabu. Le film sortira probablement plus tard cette année dans les salles.