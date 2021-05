Kartik Aaryan dit que «  ces temps difficiles me rétablissent ma foi en l’humanité  », partage une photo du Temple d’or! | Nouvelles des gens

New Delhi: Avec la deuxième vague de COVID-19 qui frappe le pays de manière négative, les médias sociaux se sont développés pour s’entraider pendant les périodes de test. Accablé par les actions réconfortantes de l’humanité alentour, Kartik Aaryan s’est tourné vers les réseaux sociaux pour partager un message plein d’espoir.

Poster une photo de lui au Temple d’or, dit Kartik Aaryan, « Ces moments difficiles me rétablissent dans ma foi en l’humanité. Il est vraiment réconfortant de voir comment chacun fait sa part d’une manière ou d’une autre ou utilise les réseaux sociaux pour faire preuve de plus de compassion et d’empathie les uns envers les autres et se servir les uns les autres avec gentillesse. Prier pour tout le monde et dans l’espoir d’un avenir meilleur «

Après s’être remis du COVID-19 lui-même, Kartik Aaryan a activement sensibilisé au port de masques et au maintien de la distance sociale en utilisant ses médias sociaux.

Grâce au verrouillage, Kartik Aaryan s’est constamment efforcé de diffuser des informations sur le virus et de créer une prise de conscience. L’acteur a même commencé son émission-débat ‘Koki Poochega’ l’année dernière pour interagir avec les guerriers COVID.

De nombreuses célébrités de différents secteurs se sont unies pour générer des pistes pour les besoins médicaux, collecter des fonds et aider les nécessiteux sur le terrain en faisant preuve de compassion les uns pour les autres.