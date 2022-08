Kartik Aaryan dévoile le premier aperçu de leur film romantique Satyaprem Ki Katha à l’occasion de l’anniversaire de Kiara Advani

Après le succès retentissant de Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik Aaryan et Kiara Advani se sont à nouveau unis pour le film romantique Satyaprem Ki Katha, qui s’intitulait auparavant Satyanarayan Ki Katha. Alors que l’actrice de Shershaah fêtait ses 30 ans le 31 juillet, l’acteur de Dhamaka a dévoilé le premier look de leur film et révélé son nouveau titre.

S’adressant à son compte Instagram, Kartik a partagé le premier aperçu du réalisateur Sameer Vidwans en écrivant : “Joyeux anniversaire Katha !! Tumhaara SatyaPrem (emoji cœur rouge) #SatyapremKiKatha @kiaraaliaadvani”. Le réalisateur s’est également rendu dans la section des commentaires et a écrit “Mere Satyaprem aur Katha”.





Lorsque le film a été annoncé, il a suscité la controverse en raison de son titre Satyanarayan Ki Katha, qui se traduit par l’histoire de Satyanarayan, un autre nom du dieu hindou Vishnu. En juillet de l’année dernière, Sameer a publié une déclaration pour annoncer le changement de titre.

« Un titre de film est quelque chose qui émerge de manière organique à travers le processus de création. Nous avons pris la décision de changer le titre de notre film récemment annoncé ‘Satyanarayan ki Katha’ pour éviter de blesser les sentiments, même si c’est purement involontaire. Les producteurs du film et l’équipe créative soutiennent également pleinement cette décision. Nous annoncerons un nouveau titre pour notre histoire d’amour au cours de notre voyage. Sincèrement, Sameer Vidwans », lit-on dans sa déclaration.





Satyaprem Ki Katha marquera les débuts du cinéaste à Bollywood après avoir réalisé des films célèbres de l’industrie marathi tels que Anandi Gopal, lauréat du prix national 2019, basé sur la vie de la première femme indienne médecin de médecine occidentale, Anandi Gopal Joshi.

En parlant de leur récente collaboration, la chimie romantique de Kartik et Kiara a été très appréciée dans la comédie d’horreur qui a gagné plus de 250 crores de roupies au box-office mondial.