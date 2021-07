New Delhi : RSVP et Baweja Studios sont tous prêts à revisiter l’une des opérations de sauvetage les plus réussies de l’histoire avec « Captain India ». Dirigé par le réalisateur national primé Hansal Mehta et produit par Ronnie Screwvala et Harman Baweja, ce drame d’action inspirant mettra en vedette Kartik Aaryan dans le rôle principal.

L’acteur sera vu jouer le pilote qui a fait preuve d’une bravoure et d’un courage exemplaires. L’histoire est inspirée des missions de sauvetage les plus importantes et les plus réussies de l’Inde dans un pays déchiré par la guerre.

« Captain India est à la fois inspirant et passionnant et cela me donne une grande fierté et un honneur de faire partie d’un chapitre aussi historique de notre pays. J’ai un immense respect pour le travail de Hansal Sir et c’était l’occasion idéale de collaborer avec lui », a déclaré Kartik Aaryan.

À propos du film, le producteur Ronnie Screwvala déclare : « Captain India n’est pas seulement l’histoire de l’une des plus grandes opérations humanitaires de tous les temps, mais aussi de l’esprit humain indomptable, qui dépasse l’échec malgré les obstacles. Hansal Mehta est l’un des meilleurs cinéastes de notre époque et a toujours magnifiquement capturé la véritable essence des histoires humaines. Les fans de Kartik Aaryan vont sûrement se régaler alors qu’il entre dans un tout nouveau territoire avec « Captain India ».

« Captain India est le genre de film qui trouve l’équilibre parfait entre une histoire humaine inspirante et une expérience cinématographique exaltante. Ce changement en tant que producteur a été long à venir et je suis ravi de collaborer avec une équipe tout aussi passionnée composée de Ronnie Screwvala, Hansal Mehta et Kartik Aaryan. Je suis convaincu que cette histoire trouvera un écho auprès de tous les Indiens », a déclaré l’écrivain et producteur Harman Baweja.

Hansal Mehta a déclaré: « Captain India », qui s’inspire d’événements réels, revisitera un moment dans le temps où un homme va au-delà de sa propre douleur et souffrance pour sauver des milliers de personnes. Je suis heureux de collaborer avec Ronnie Screwvala et Harman Baweja sur le film et J’ai hâte de travailler avec Kartik. »

Produit par Ronnie Screwvala et Harman Baweja, avec Vicky Bahri de Baweja Studios en tant que coproductrice et Sonia Kanwar de RSVP en tant que productrice associée, ‘Captain India’ sera sur les parquets au début de l’année prochaine.