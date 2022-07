Kartik Aaryan devient le “manager” du gang Pyaar Ka Punchnama, les fans appellent cela une “réunion épique”

Kartik Aaryan est actuellement l’acteur dont on parle le plus dans la ville. Sa dernière sortie Bhool Bhulaiyaa 2 a franchi la barre des 50 jours dans les cinémas, et c’est toujours l’un des plus gros générateurs d’argent de l’année. Cependant, malgré tous ces facteurs, Kartik reste ancré et reste inchangé pour ses amis.

Les fans de Kartik ne peuvent pas oublier la première étape de leur carrière avec la série à succès Pyaar Ka Punchnama. Bon, même l’acteur n’a pas oublié ses racines, et il est toujours le même pour le gang OG. Récemment, Ishita Raj a célébré son anniversaire avec le gang PKP, qui comprenait Kartik Aaryan, Nushrratt Bharuccha, Sunny Singh, Omkar Kapoor et Sonali Sehgal. Le gang a fait la fête ensemble, et ce Kartik est même devenu le «gestionnaire des médias sociaux» du gang.

Voici quelques instants







Parmi ces moments fabuleux, il y a un clip où Nushratt a capturé Aaryan comptant les membres avant de cliquer sur les images. “Une seconde, je vérifie les balises. Ne dérangez pas”, a déclaré Kartik. Un Nushrratt souriant a en outre déclaré: “Il tague tout le monde.” À quoi Kartik a répondu, “Le gestionnaire des médias sociaux hoon main.” Les photos et la vidéo de la fête d’anniversaire sont devenues virales en un rien de temps, et les fans la saluent comme “une réunion épique”.





Après le succès retentissant de Bhool Bhulaiyaa 2, le producteur Bhushan Kumar a offert à Kartik une McLaren GT chic. La chic Orange McLaren est la première voiture de ce type à être livrée en Inde, tout comme la livraison unique de Kartik du blockbuster de l’année.

Kartik avait l’air super décontracté avec sa nouvelle voiture de sport orange chic, vêtu d’un sweat-shirt gris et d’un jean bleu avec des chaussures noires. Il a partagé sur ses réseaux sociaux : “Chinois khaane ke liye nayi cadeau de table mil gayi… Mehnat ka phal meetha hota hai suna tha..Itna bada hoga nahi pata tha. La 1ère McLaren Gt indienne… Agla cadeau Jet privé monsieur. #Gratitude.” Côté travail, Kartik sera ensuite vu à Shehzada avec Kriti Sanon