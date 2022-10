Kartik Aaryan danse sur Tunak Tunak Tun, interprète le “mini Garba” à la soirée de clôture de Satyaprem Ki Katha

Satyaprem Ki Katha avec Kartik Aaryan et Kiara Advani devrait sortir le 29 juin 2023. Maintenir l’anticipation toujours croissante du public à propos de la prochaine saga d’amour musicale, Satyaprem Ki Katha, les réalisateurs ont récemment annoncé que le film était terminé l’horaire de Bombay.

Le film marquera la rencontre de Kartik Aaryan et Kiara Advani pour la deuxième fois après que leur dernière sortie Bhool Bhulaiyaa 2 se soit avérée être un succès retentissant au box-office.

Tout en se rendant sur ses réseaux sociaux, Kartik a partagé une série de photos et de vidéos de la célébration de clôture du film dans lesquelles on peut le voir jouer Garba et danser sur les airs de divers numéros de hit-parades, dont Tunak Tunak Tun de Daler Mehndi.

En partageant les photos et les vidéos, Kartik a écrit dans la légende : “Et le jour de Dussehra, un programme chargé mais amusant d’un mois avec l’équipe la plus exubérante de #SatyaPremKiKatha se termine !! avec beaucoup de célébrations et Mini Garba.”





Satya Prem Ki Katha marque également une collaboration massive entre NGE et Namah Pictures. Fait intéressant, Sajid Nadiadwala et Shareen Mantri Kedia avec Kishor Arora et le réalisateur Sameer Vidwans ont remporté un prix national pour leurs longs métrages respectifs. Satyaprem Ki Katha sortira en salles le 29 juin 2023.