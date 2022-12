Kartik Aaryan dans Freddy à Kriti Sanon dans Mimi ; Regard sur les acteurs qui ont pris du poids pour leurs films [Watch Video]

Acteurs qui ont pris du poids pour leurs films : La forme physique est la priorité absolue des célébrités de Bollywood. Les stars de B-town passent souvent leur temps à faire des entraînements, du yoga, des pilates, etc. Ils doivent essayer d’être en forme pour les films, mais certains films exigent que les personnages prennent du poids en faisant des entraînements, du yoga, des pilates, etc. Ils doivent essayer de être digne du cinéma, mais certains films exigent que les personnages prennent du poids. Comme Kartik Aaryan, qui a pris 14 kg pour que son rôle soit parfait pour le film, Sonakshi Sinha a pris 15 kg pour le film Double XL, et Kriti Sanon a également pris 15 kg pour le film Mimi. Regardons la vidéo et découvrons les célébrités de Bollywood qui ont pris du poids pour leurs rôles. Regarder la vidéo.