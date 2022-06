Kartik Aaryan célèbre le succès de Bhool Bhulaiyaa 2 avec la co-star de SKTKS, Sunny Singh

Qu’est-ce qui fait de Kartik Aaryan la superstar du peuple ? Son humilité et sa personnalité terre-à-terre. Même après avoir donné l’un des plus gros blockbusters de l’année, Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik n’a montré aucun signe de changement radical, et c’est ce que ses fans adorent chez lui. Aaryan adore la cuisine de rue et aime souvent prendre une bouchée de restaurants célèbres.

Récemment, Kartik a été aperçu en train de savourer le goût de la nourriture de rue, et cette fois, il était accompagné de sa co-star de Sonu Ke Titu Ki Sweety, Sunny Singh. Les copains se détendaient au joint, et les badauds étaient agréablement surpris par leurs manières désinvoltes. Kartik a même honoré ses fans et a cliqué sur quelques selfies avec eux.

Comme toujours, cette vidéo est également devenue virale et les internautes ont apprécié l’attitude d’Aaryan. Un utilisateur a affirmé: « Kuch b kahao Banda a fondé et réussi monsieur p nae chandne deta. » Un autre utilisateur a affirmé : « Les gars terre-à-terre ». L’un des utilisateurs a déclaré: « J’aime cet homme. » Alors que de nombreux internautes ont applaudi les retrouvailles de Kartik et Sunny. Un internaute a ajouté : « Voir Sonu et Teetu ensemble, c’est tout. » Un autre internaute a affirmé : « Sonu ke titu ke bhool bhulaiyaa ». L’un des utilisateurs a écrit : « Meilleur ami pour toujours ». Un autre utilisateur a affirmé : « Sonu et Titu sont toujours ensemble ».

Auparavant, Kartik a évité un moment embarrassant lorsque lui et le cinéaste Karan Johar ont partagé une scène. La star de Pyaar Ka Punchnama a assisté à une soirée de remise de prix de style, et il a également été récompensé en tant qu’acteur masculin élégant. Cependant, Karan était également présent au même événement, et il y a eu un moment où ils ont tous les deux partagé la scène. Dans l’un des clips devenus viraux, les acteurs de JugJugg Jeeyo, Varun Dhawan, Maniesh Paul et Anil Kapoor dansent sur le crochet de Naach Punjaabaan. Soudain, Karan a également rejoint le groupe, et ils faisaient tous le pas, sauf Kartik. Dès que Johar a sauté sur scène, on peut voir Kartik ignorer le producteur, et il n’a même pas dansé avec eux. Côté travail, Kartik sera ensuite vu dans Freddy et Captain India.