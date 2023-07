Kartik Aaryan avoue son amour pour Kiara Advani dans la nouvelle chanson de Satyaprem Ki Katha, les fans l’appellent « chef-d’œuvre »

Kartik Aaryan et Kiara Advani sont de retour pour divertir leur public avec leur chimie grésillante dans leur récent album Satyaprem Ki Katha. Le film sorti le 29 juin reçoit un immense amour et une réponse positive du public. Maintenant, les créateurs ont sorti un nouveau morceau romantique du film et les fans ne peuvent pas rester calmes.

Samedi, Kartik Aaryan s’est rendu sur son Instagram et a partagé une nouvelle chanson romantique du film Satyaprem Ki Katha et a écrit : « Sur votre demande, voici #LeAaunga dans la voix d’Arijit Singh. Une de mes chansons préférées de l’album #LeAaunga Song Out NOW ! #SatyaPremKiKatha DANS LES CINÉMAS MAINTENANT »





Dans la vidéo, on peut voir Satyaprem avouer son amour pour Katha (Kiara Advani) et romancer dans différents endroits pittoresques. La mélodie émouvante est intitulée Le Aaunga et est chantée par Arijit Singh. Les paroles touchantes sont écrites par Tanishk Bagchi.

Les fans ont été hypnotisés par la chimie de Kartik Aaryan et Kiara Advani dans la chanson et ont également fait l’éloge d’Arijit Singh pour sa voix mélodieuse. L’un des commentaires disait « Kartik + Arijit = Chef-d’œuvre ». un autre a écrit, « le morceau le plus mélodieux de Satyprem Ki Katha. » Un autre a écrit, « un autre chef-d’œuvre d’Arijit Singh ». Un autre a commenté: « Merci Kartik Aaryan d’avoir établi une référence en tant que héros romantique. »

Dirigé par Sameer Vidwans, Satyprem Ki Katha est un drame musical romantique avec un message social qui met en vedette Kartik et Aaryan, et Kiara Advani avec Gajraj Rao, Supriya Pathak et Rajpal Yadav, entre autres, dans des rôles clés. Le film a vu la 3e plus haute ouverture de Kartik et la performance des deux protagonistes est appréciée par le public.

Pendant ce temps, Kartik Aaryan sera ensuite vu dans Aashiqui 3 d’Anurag Basu et a également Bhool Bhulaiyaa 3 dans le pipeline où il sera vu reprenant le rôle de Rooh Baba. D’autre part, Kiara Advani sera ensuite vue dans le film Game Changer où elle partagera l’écran avec Ram Charan. Dirigé par S Shankar, le film devrait sortir cette année.

