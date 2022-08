Kartik Aaryan appelle Shehzada son “film commercial abse”, promet un “climax épique”

Kartik Aaryan est l’une des stars les plus bancables de l’industrie cinématographique hindi aujourd’hui, surtout après avoir été catapulté au rang de superstar la plus jeune en livrant le plus haut record du box-office cette année avec Bhool Bhulaiyaa 2. À une époque où les films à gros budget mettant en vedette des superstras ont échoué pour attirer le public dans les salles, Kartik Aaryan a non seulement fait ses preuves en tant qu’acteur, mais aussi en tant que star capable d’attirer les spectateurs dans les salles de cinéma. Kartik, qui est occupé à tourner son film le plus attendu Shehzada, dimanche, a révélé qu’il avait enfin tourné un point culminant épique du prochain film qui sortira le 10 février 2023.

S’adressant à ses réseaux sociaux, Kartik Aaryan a partagé : “Insomniaque comme moi, j’ai dormi pendant dix heures après l’épopée Climax que nous avons tournée pour #Shehzada remplie d’action que j’ai faite pour la première fois. L’une des plus difficiles, trépidantes et encore une nouvelle zone pour moi. J’ai juste hâte que vous le voyiez # 10 février 2023 Meri sabse Image commerciale aa rahi hai.

Pendant ce temps, Kartik Aaryan avait bouclé un programme à Haryana et tourne actuellement pour un autre programme de Shehzada à Mumbai. Ce sera la première fois que Kartik sera vu en action dans un film et les fans sont ravis de voir ce nouvel avatar de la star.

En dehors de cela, sa dernière sortie Bhool Bhulaiyaa 2 a battu plusieurs records, de la tendance mondiale sur Netflix à la collecte de 260 crores dans le monde, l’acteur a réussi à avoir la plus grande ouverture de l’année.

Sur le plan du travail, Kartik a des films comme Freddy, Captain India, Satya Prem Ki Katha de Sajid Nadiadwala et Kabir Khan sans titre suivant dans sa cagnotte.