Kartik Aaryan annonce un nouveau projet et demande aux fans de deviner

Kartik Aaryan a fait la une des journaux en raison des spéculations sur sa sortie du prochain film d’Aanand L Rai et de » Dostana 2 « . L’acteur a fait sensation vendredi en publiant une photo sur son compte Instagram dans un nouveau look mystérieux.

Il a demandé à ses fans de deviner ce qui se passait ou allait se passer. Il a légendé la photo, « Aa raha hai kuch ALAG SA. Devinez. »

Sur la photo, le jeune homme de 30 ans peut être vu debout devant un fond graphique, vêtu d’un pardessus et tenant une tige comme une chose dans sa main. Bien que le visage de Kartik ne soit pas visible sur la photo, on peut voir ses longs cheveux en bataille.

Récemment, au milieu de toutes les controverses, Kartik a soudainement ajouté « B.Tech » à ses poignées Instagram et Twitter. Il a ajouté le mot » BTech » à sa biographie Instagram avec » Actor « , tandis que sa biographie Twitter ne contient que le mot » BTech « .

Pour les non avertis, la star de Pyaar Ka Punchnama étudiait en Bachelor of Technology et a arrêté ses études en troisième année pour poursuivre son rêve de devenir acteur.

Côté travail, Kartik a récemment terminé 10 ans à Bollywood avec son premier film ‘Pyaar Ka Punchnama’ et sera ensuite vu dans ‘Dhamaka’ qui a été réalisé par Ram Madhvani. En dehors de cela, Kartik sera également vu dans ‘Bhool Bhulaiyaa 2’.